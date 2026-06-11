Intel a trouvé une nouvelle méthode pour réduire radicalement le prix des ordinateurs portables

Intel a révélé de nouveaux détails sur le projet Firefly, visant à créer des ordinateurs portables ultra-abordables basés sur la génération de processeurs Wildcat Lake. Selon Nish Neelalojanan, directeur principal de la division Client Computing d'Intel, l'idée centrale du projet repose sur l'utilisation de l'infrastructure actuellement employée dans la fabrication des smartphones. Cela permet de réduire considérablement le coût des composants et d'accélérer la mise sur le marché de nouveaux appareils. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les processeurs Wildcat Lake, dont l'Intel Core 5 320 à 6 cœurs, ont été choisis comme base pour les futurs ordinateurs portables. Ce CPU dispose de deux cœurs haute performance et quatre cœurs économes en énergie, ainsi qu'une unité graphique iGPU avec deux cœurs Xe3. L'entreprise a déjà développé des conceptions de référence pour les ordinateurs portables en collaboration avec des usines chinoises spécialisées dans la production de smartphones.

L'un des prototypes présentés est doté d'un boîtier en métal de seulement 12,9 mm d'épaisseur et d'un ensemble de ports modernes (deux USB-C, un USB-A et HDMI). Pour réduire encore davantage les coûts, Intel a mis au point un nouveau système de refroidissement composé d'un seul caloduc en cuivre fin, ainsi qu'une conception de câblage plus économique pour connecter les interfaces à la carte mère.

Un autre aspect important est que les ordinateurs portables utiliseront des modules de mémoire initialement destinés aux smartphones. Les experts d'Intel estiment que l'introduction des technologies de l'industrie des smartphones dans le monde des PC contribuera à réduire les coûts de production des ordinateurs portables de manière significative.