Sam Altman et Jakub Pachocki sur l'avenir d'OpenAI et la troisième phase

Dans un nouvel article co-écrit, le PDG d'OpenAI, Sam Altman, et le scientifique en chef, Jakub Pachocki, comparent le développement de l'IA à la diffusion de l'électricité. Ils estiment que tout comme l'électrification a accéléré la croissance économique au XXe siècle, l'IA deviendra une technologie fondamentale remodelant l'économie, la science et la vie quotidienne. Les auteurs soulignent que l'impact principal de la technologie réside dans son adoption massive et l'élargissement des capacités humaines. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'article aborde la question du passage à la « troisième phase » de la stratégie d'OpenAI. La première phase concernait la recherche fondamentale en AGI, tandis que la seconde se concentrait sur la transformation des technologies en produits et leur déploiement. La troisième phase prévoit la restructuration de l'économie autour de l'IA, garantissant la sécurité, l'accessibilité et l'intégration des modèles dans les processus quotidiens. De plus, l'objectif stratégique est de fournir à chaque personne un assistant personnel au niveau de l'AGI.

Une attention particulière est accordée à l'avenir de la recherche scientifique. Sam Altman et Jakub Pachocki prédisent que d'ici 2028, la majeure partie de la recherche au sein d'OpenAI sera menée en collaboration avec des systèmes d'IA. L'IA participera à la formulation et à la vérification d'hypothèses, accélérant radicalement le rythme des découvertes scientifiques. Dans ce processus, le rôle humain passera de l'exécution des tâches à la définition des objectifs et à l'évaluation des résultats.

Les auteurs ont souligné le danger d'une concentration de la technologie entre les mains de quelques entreprises ou pays. Ils insistent sur la nécessité de créer des mécanismes de coordination internationale, de ralentir la course si les risques dépassent les mesures de sécurité, et d'élaborer des normes mondiales garantissant la stabilité des systèmes d'IA.