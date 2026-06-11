La mission Venera-D approche : une antenne satellite testée avec succès

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La mission Venera-D approche : une antenne satellite testée avec succès

Les spécialistes de l'Institut d'aviation de Moscou ont testé avec succès une antenne innovante pour un petit satellite relais développé dans le cadre de la mission interplanétaire russe "Venera-D". Le CubeSat équipé de la nouvelle antenne servira à assurer une communication stable entre les sondes de recherche et la Terre via Vénus. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'appareil a été testé dans une chambre anéchoïque spéciale et a confirmé toutes les caractéristiques techniques définies lors du processus de conception. Au cours de la mission, ce CubeSat retransmettra vers la Terre des photos, de la télémétrie et d'autres données scientifiques obtenues à partir d'aérostats sur Vénus et de sondes de surface.

L'antenne à réseau réflecteur spécialement conçue permet de transmettre des données sur des centaines de millions de kilomètres sans interruption. Elle se compose d'un émetteur et d'un réflecteur qui capte les signaux radio dispersés et les renvoie vers la Terre de manière précise, tel un "faisceau laser".

Le projet est mené par le personnel du Centre des technologies spatiales du MAI et des étudiants d'un programme éducatif conjoint avec l'Université Khalifa. Cela a permis aux futurs ingénieurs d'apprendre le cycle complet de création d'équipements spatiaux, de la conception aux tests de matériel réel.

Le projet de la station "Venera-D" est actuellement au stade de la conception préliminaire. Il a été précédemment rapporté que les scientifiques prévoient d'utiliser cette mission pour rechercher des traces de vie sur Vénus dans la seconde moitié des années 2030.

Venera-DEspaceTechnologieRussieAntenne
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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