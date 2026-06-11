Xiaomi 17T et 17T Pro : Avec batterie de 7000 mAh et 5 ans de garantie

·139·Technologie
Xiaomi 17T et 17T Pro : Avec batterie de 7000 mAh et 5 ans de garantie

Xiaomi a officiellement lancé ses nouveaux smartphones Xiaomi 17T et Xiaomi 17T Pro sur le marché chinois. Ces appareils attirent l'attention grâce à leurs batteries haute capacité et leurs caméras créées en collaboration avec Leica. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le modèle de base de la série commence à 2999 yuans (environ 445 dollars). Il est équipé d'un écran de 6,59 pouces à 120 Hz, de la plateforme Dimensity 8500 Ultra et d'une technologie de charge rapide de 67W. La version Pro est nettement plus puissante, dotée d'un écran de 6,83 pouces à 144 Hz, de la puce Dimensity 9500 et du support pour la charge filaire 100W et sans fil 50W.

La caractéristique principale des deux modèles est la batterie de nouvelle génération de 7000 mAh. Selon l'entreprise, elle assure 1,88 jour d'autonomie avec une seule charge. Plus important encore, la batterie conserve 80 % de sa capacité même après 1600 cycles de charge. Pour cette raison, une garantie officielle de 5 ans est offerte sur ces batteries en Chine.

Le système de caméra a été développé en collaboration avec des experts de Leica, améliorant la qualité de la reproduction des couleurs. Les appareils bénéficient également de la fonction Live Photos et d'un mode permettant de combiner des photos en séries dynamiques pour les réseaux sociaux. Pour rappel, des informations sur le lancement international de la série Xiaomi 17T avaient déjà été communiquées.

XiaomiXiaomi 17TSmartphoneLeicaDimensity
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le nouveau smartphone pliable d'Oppo : Snapdragon 8 Elite et design iPhone UltraLe nouveau smartphone pliable d'Oppo : Snapdragon 8 Elite et design iPhone UltraAujourd'hui, 05:59RTX 5090 et Ryzen 9 9950X3D : Cooler Master présente le Cosmos Gold Limited EditionRTX 5090 et Ryzen 9 9950X3D : Cooler Master présente le Cosmos Gold Limited EditionAujourd'hui, 05:26Opendoor quitte l'Inde : l'IA transforme l'externalisationOpendoor quitte l'Inde : l'IA transforme l'externalisationAujourd'hui, 04:27Découverte d'un liquide pour raviver les batteries « mortes » des voitures électriquesDécouverte d'un liquide pour raviver les batteries « mortes » des voitures électriquesAujourd'hui, 03:57Le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, adopte une méthode de gestion inattendueLe PDG d'Anthropic, Dario Amodei, adopte une méthode de gestion inattendueAujourd'hui, 03:52La mission Venera-D approche : une antenne satellite testée avec succèsLa mission Venera-D approche : une antenne satellite testée avec succèsAujourd'hui, 03:25
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin