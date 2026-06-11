Xiaomi 17T et 17T Pro : Avec batterie de 7000 mAh et 5 ans de garantie

Xiaomi a officiellement lancé ses nouveaux smartphones Xiaomi 17T et Xiaomi 17T Pro sur le marché chinois. Ces appareils attirent l'attention grâce à leurs batteries haute capacité et leurs caméras créées en collaboration avec Leica. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le modèle de base de la série commence à 2999 yuans (environ 445 dollars). Il est équipé d'un écran de 6,59 pouces à 120 Hz, de la plateforme Dimensity 8500 Ultra et d'une technologie de charge rapide de 67W. La version Pro est nettement plus puissante, dotée d'un écran de 6,83 pouces à 144 Hz, de la puce Dimensity 9500 et du support pour la charge filaire 100W et sans fil 50W.

La caractéristique principale des deux modèles est la batterie de nouvelle génération de 7000 mAh. Selon l'entreprise, elle assure 1,88 jour d'autonomie avec une seule charge. Plus important encore, la batterie conserve 80 % de sa capacité même après 1600 cycles de charge. Pour cette raison, une garantie officielle de 5 ans est offerte sur ces batteries en Chine.

Le système de caméra a été développé en collaboration avec des experts de Leica, améliorant la qualité de la reproduction des couleurs. Les appareils bénéficient également de la fonction Live Photos et d'un mode permettant de combiner des photos en séries dynamiques pour les réseaux sociaux. Pour rappel, des informations sur le lancement international de la série Xiaomi 17T avaient déjà été communiquées.