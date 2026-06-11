SK Hynix va construire quatre nouvelles usines : la production de mémoire va tripler

SK Hynix a annoncé des plans d'expansion de ses capacités de production face à la montée en flèche de la demande en puces mémoire avancées. Le président du conseil d'administration, Chey Tae-won, a déclaré à Nikkei Asia que l'entreprise a l'intention de tripler sa production de plaquettes de silicium d'ici 2034. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Selon lui, le marché mondial entre dans une période de pénurie prolongée, principalement due au développement rapide des systèmes d'AI. L'augmentation de la production de plaquettes de silicium, qui constituent la base des microcircuits, devrait réduire la pression sur le marché mondial et stabiliser la chaîne d'approvisionnement.

Le marché a réagi positivement à cette déclaration, les actions de SK Hynix ayant progressé de près de 2,6 % pour atteindre 21 millions de wons. L'entreprise se prépare dès maintenant à un avenir où l'AI deviendra le principal moteur des puces mémoire et des SoC haute performance.

La première phase d'expansion est déjà en cours : quatre nouvelles usines sont en construction en Corée du Sud, dont l'achèvement est prévu d'ici la fin de l'année prochaine. Auparavant, SK Hynix avait confirmé qu'elle fournirait des puces mémoire de nouvelle génération pour les plateformes d'AI Vera Rubin de NVIDIA et les PC basés sur RTX Spark.