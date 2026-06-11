Lutte contre la tromperie « écolo » : un nouveau service en ligne lancé en Russie

·24·Technologie
Lutte contre la tromperie « écolo » : un nouveau service en ligne lancé en Russie

Le centre national de compétence Roskachestvo a introduit un nouvel outil en ligne pour lutter contre le « greenwashing », qui consiste à présenter faussement des produits comme étant respectueux de l'environnement. Les consommateurs peuvent désormais déposer des plaintes concernant des pratiques marketing déloyales via un formulaire spécial sur le site de l'agence. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique.

Une fois la plainte reçue, les experts de Roskachestvo envoient une demande au point de vente et au fabricant pour régulariser la situation. Si cette mesure ne donne pas de résultats, le Service fédéral antimonopole de Russie (FAS) est sollicité. Cet organisme avait publié ses recommandations pour lutter contre ces pratiques en 2024.

Pour vérifier le statut biologique réel d'un produit, il est conseillé aux acheteurs de s'assurer qu'il figure dans le registre du ministère russe de l'Agriculture et que son certificat est valide. L'authenticité est également confirmée par le label d'État sur l'emballage (une feuille blanche sur fond vert) et un QR-code spécial renvoyant au registre.

La création de ce nouveau service fait suite aux résultats d'un suivi. Lors de l'inspection, plus de 450 produits présentant des signes de « greenwashing » ont été identifiés dans 16 grandes chaînes de distribution et places de marché. La plupart sont des produits importés vendus avec un étiquetage en anglais. Rappelons qu'à partir de 2025, une loi entrera en vigueur en Russie égalisant les termes « biologique », « éco » et « bio ».

ÉcologieGreenwashingRoskachestvoService en ligneTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Microsoft signe un accord avec la startup indienne Alt CarbonMicrosoft signe un accord avec la startup indienne Alt CarbonAujourd'hui, 15:28Intel perd-il le marché : AMD occupe entièrement le top 15 d'AmazonIntel perd-il le marché : AMD occupe entièrement le top 15 d'AmazonAujourd'hui, 14:59L'ère des batteries externes touche à sa fin : le PDG d'Anker fait une déclaration surprenanteL'ère des batteries externes touche à sa fin : le PDG d'Anker fait une déclaration surprenanteAujourd'hui, 14:51La Chine teste le moteur-fusée Mosasaurus V pour concurrencer SpaceXLa Chine teste le moteur-fusée Mosasaurus V pour concurrencer SpaceXAujourd'hui, 14:28Endurance Energy lève 54 millions de dollars pour extraire de l'énergie du fond des océansEndurance Energy lève 54 millions de dollars pour extraire de l'énergie du fond des océansAujourd'hui, 14:26Deezer lance un détecteur d'IA pour Apple Music et SpotifyDeezer lance un détecteur d'IA pour Apple Music et SpotifyAujourd'hui, 14:24
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin