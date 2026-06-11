Lutte contre la tromperie « écolo » : un nouveau service en ligne lancé en Russie

Le centre national de compétence Roskachestvo a introduit un nouvel outil en ligne pour lutter contre le « greenwashing », qui consiste à présenter faussement des produits comme étant respectueux de l'environnement. Les consommateurs peuvent désormais déposer des plaintes concernant des pratiques marketing déloyales via un formulaire spécial sur le site de l'agence. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique.

Une fois la plainte reçue, les experts de Roskachestvo envoient une demande au point de vente et au fabricant pour régulariser la situation. Si cette mesure ne donne pas de résultats, le Service fédéral antimonopole de Russie (FAS) est sollicité. Cet organisme avait publié ses recommandations pour lutter contre ces pratiques en 2024.

Pour vérifier le statut biologique réel d'un produit, il est conseillé aux acheteurs de s'assurer qu'il figure dans le registre du ministère russe de l'Agriculture et que son certificat est valide. L'authenticité est également confirmée par le label d'État sur l'emballage (une feuille blanche sur fond vert) et un QR-code spécial renvoyant au registre.

La création de ce nouveau service fait suite aux résultats d'un suivi. Lors de l'inspection, plus de 450 produits présentant des signes de « greenwashing » ont été identifiés dans 16 grandes chaînes de distribution et places de marché. La plupart sont des produits importés vendus avec un étiquetage en anglais. Rappelons qu'à partir de 2025, une loi entrera en vigueur en Russie égalisant les termes « biologique », « éco » et « bio ».