Waymo annonce l'abonnement payant Waymo Premier pour son service de robotaxis

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Waymo annonce l'abonnement payant Waymo Premier pour son service de robotaxis

Waymo lance un programme de fidélité appelé Waymo Premier pour ses utilisateurs réguliers. Pour 29,99 dollars par mois, les clients bénéficieront d'un certain nombre d'avantages lors de l'utilisation des robotaxis. Dans le cadre de ce programme, les membres pourront éviter les files d'attente virtuelles et recevoir 10 % de cashback sur chaque trajet. Il est également prévu que le montant du cashback augmente pendant les heures de pointe. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Les membres Premier auront droit à cinq annulations gratuites chaque mois. Le point le plus intéressant est que Waymo permet à ces abonnés de commander un robotaxi même dans les villes où le service est encore sur liste d'attente. Cependant, ce programme ne fonctionne pas à Austin et Atlanta, car les robotaxis y sont exploités uniquement via l'application Uber.

Cette nouvelle intervient alors que Waymo poursuit son expansion aux États-Unis et se prépare à pénétrer le marché international d'ici la fin de l'année. L'entreprise a également commencé à tester une nouvelle génération de véhicules appelée "Ojai", fabriquée par Zeekr, dans les rues de Los Angeles, Phoenix et San Francisco.

Le programme Waymo Premier devrait constituer une nouvelle source de revenus pour l'entreprise. Par exemple, le programme Uber One d'Uber compte actuellement plus de 50 millions d'utilisateurs et génère des bénéfices importants. Selon les représentants de Waymo, le prix de 29,99 dollars a été fixé sur la base des suggestions directes des clients. Les données montrent que les gens sont prêts à payer plus pour le confort des robotaxis que pour les services de taxi traditionnels.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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