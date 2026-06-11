Coinbase présente un agent IA pour le trading et l'achat d'analyses

Alors que le trafic des agents d'IA sur Internet dépasse celui des humains, Coinbase a lancé un nouvel agent capable de négocier indépendamment pour le compte des utilisateurs et de payer pour des recherches payantes. Cette nouvelle intervient quelques jours après que Robinhood a présenté un outil similaire. Les utilisateurs peuvent intégrer l'agent à leurs comptes principaux ou le tester dans un environnement sandbox sécurisé. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon Coinbase, le nouvel agent analyse le marché à l'aide des outils Coinbase Advanced, y compris les graphiques TradingView. Les utilisateurs peuvent demander à l'agent de rééquilibrer un portefeuille, de suivre une stratégie d'investissement spécifique ou de fournir des conseils ponctuels sur le trading de cryptomonnaies. Actuellement, l'agent opère sur les marchés crypto-spot et dérivés, avec des projets d'ajout d'actions et de marchés de prédiction à l'avenir.

L'agent utilise le protocole de paiement ouvert x402 développé en collaboration avec AWS, Anthropic, Circle et Near. Cette norme permet à l'agent de payer pour des données de recherche et de la puissance de calcul sans avoir besoin de connexion ou d'abonnement. Coinbase a également annoncé qu'il introduirait bientôt des limites spécifiques sur le volume maximal de transactions et les services accessibles par l'agent.

Selon Lincoln Murr, responsable de la division produits IA de l'entreprise, l'objectif du projet Coinbase for Agents est de créer des agents capables d'exécuter des transactions. Le nouvel outil peut également fonctionner sur des plateformes comme ChatGPT et Claude via un serveur MCP. Parallèlement, des géants comme Visa et OpenAI travaillent également sur les paiements par agents, incitant les régulateurs financiers mondiaux (FSB) à renforcer les mesures de sécurité.