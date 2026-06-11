Meta ajoute l'IA et une version desktop à son application Edits

Lors d'un événement privé à Los Angeles, Meta a dévoilé des mises à jour majeures pour son application de montage vidéo Edits. Les principales nouveautés incluent un nouvel assistant IA et une version desktop de l'application. Jusqu'ici limitée aux appareils mobiles, Edits offre désormais des capacités plus étendues. C'est ce que rapporte Techcrunch.com .

Le nouvel assistant IA aide les créateurs à analyser leur contenu et à travailler sur de nouvelles idées. Il utilise les données d'Instagram, notamment le nombre de vues et la durée de visionnage, pour expliquer quels formats fonctionnent le mieux. L'assistant suggère également des audios tendance et de nouveaux sujets basés sur les performances.

Avec cette démarche, Meta vise à garder les créateurs dans son écosystème, leur évitant de recourir à des outils externes comme ChatGPT. À cet égard, l'entreprise intensifie la concurrence avec TikTok et YouTube. Par exemple, YouTube Studio et TikTok disposent déjà de leurs propres assistants IA pour identifier les tendances et générer des idées.

La version desktop d'Edits permet aux utilisateurs d'effectuer des montages complexes sur un écran plus grand et de synchroniser les flux de travail avec les appareils mobiles. Cela offre un avantage concurrentiel important face à l'application CapCut de ByteDance. L'application intègre également une section "Beta" pour tester de nouvelles fonctions et des analyses d'audience étendues.