Nouvelle étape pour l'IA physique : comment les ondes cérébrales entraînent-ils les robots ?

Dans l'un des entrepôts de San Leandro, en Californie, une nouvelle ère de l'intelligence artificielle est testée à l'aide du jeu Jenga. Encord, une entreprise créant des bases de données pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle, s'est attelée à résoudre le plus grand problème de la robotique : la pénurie de données d'entraînement physiques du monde réel. Un employé d'Encord, portant un casque équipé d'une caméra spéciale et de capteurs, déplace prudemment des blocs de bois. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon ixbt.com, ce casque observe non seulement l'environnement, mais mesure également les ondes cérébrales de l'opérateur. Développée par la startup de neurosciences allemande Zander Labs, cette technologie permet de former un ensemble de données beaucoup plus utile pour l'entraînement des modèles en détectant des états mentaux tels que l'erreur, l'intention et la surprise. Encord et Zander Labs testent actuellement cette approche.

Pénurie de données pour l'intelligence artificielle

Les experts en robotique soulignent qu'aujourd'hui, la principale contrainte n'est pas l'architecture du modèle, mais le manque criant de données d'entraînement physiques réelles. Alors que les chatbots comme ChatGPT ont été entraînés sur des textes d'Internet, de telles sources prêtes à l'emploi n'existent pas pour enseigner les mouvements physiques aux réseaux de neurones. La collecte de données pour les automobiles est difficile et coûteuse, et l'utilisation de vidéos ne peut garantir la précision du monde réel.

Vineeth Velmurugan, responsable de la division d'entraînement des robots chez Encord, souligne que le problème de la pénurie de texte est également d'actualité en robotique. Selon lui, les créateurs de modèles ont besoin d'une base de données cinq fois plus grande que le corpus vidéo de YouTube. C'est précisément pourquoi non seulement la gestion des données, mais aussi leur production est devenue une direction commerciale à part entière.

Opportunités identifiées par les ondes cérébrales

Lukas Gerken, neuroscientifique chez Zander Labs, explique que le volume d'activité cérébrale dépensé lors de l'exécution d'une tâche spécifique indique aux créateurs de modèles à quel stade il est nécessaire de lancer les modèles les plus puissants. Au cours de ce processus de test, les opérateurs contrôlant les robots à distance accomplissent des tâches complexes telles que verser du liquide d'une cafetière dans une tasse et empiler des jetons de poker, enrichissant ainsi la base de données.

Actuellement, Encord collecte des vidéos égocentriques de diverses usines à l'échelle mondiale, tout en expérimentant de nouvelles méthodes telles que les ondes cérébrales dans son centre de San Leandro. Si ces tests s'avèrent fructueux, le processus de préparation des robots humanoïdes et d'entrepôt devrait passer à une étape qualitativement nouvelle à l'avenir.