Les investisseurs de SpaceX ont du mal à déterminer leurs parts après l'IPO

Vendredi, SpaceX fera ses débuts publics, mais certains investisseurs ayant investi dans l'entreprise via des véhicules à usage spécial (SPV) ne savent toujours pas combien d'actions ils détiennent ou s'ils en recevront. Bien que l'investissement via des SPV — regroupant les fonds de plusieurs parties dans une seule entreprise — existe depuis longtemps, SpaceX est devenu un cas sans précédent impliquant des structures multicouches. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

En raison de la forte demande pour les actions SpaceX ces dernières années, les investisseurs en SPV ont créé de nouveaux SPV à partir de leurs parts, ce qui a parfois conduit à des structures complexes à quatre ou cinq couches. SpaceX sera le premier test majeur de la légitimité de ces SPV multicouches. Il convient de noter que des entreprises comme Anthropic et Anduril ont déjà annoncé l'interdiction de l'utilisation de telles structures.

Les experts estiment que les investisseurs des SPV de niveau inférieur pourraient se retrouver avec moins d'actions que prévu ou, dans de rares cas, ne recevoir aucune action du tout. Dans de nombreux cas, les investisseurs ne connaîtront leurs parts réelles qu'une fois la période de lock-up, qui dure environ quatre mois, expirée. La raison en est que les gestionnaires de SPV ne commencent à distribuer les actions qu'après avoir eux-mêmes obtenu les droits de propriété.

Le SPV de premier niveau disposera de 30 jours pour distribuer les actions à ses investisseurs. Par conséquent, les couches suivantes devront attendre 30 jours de plus, ce qui signifie qu'il pourrait falloir huit ou neuf mois pour que les investisseurs de la couche la plus basse reçoivent leurs parts. De plus, divers frais et commissions dans les structures multicouches peuvent réduire considérablement la quantité d'actions attendue par les investisseurs.

En conclusion, la propriété structurelle de ces véhicules est devenue si confuse que même les sponsors de SPV les mieux intentionnés pourraient involontairement induire leurs investisseurs en erreur. Actuellement, le plus grand risque pour les investisseurs en aval est la possibilité de se retrouver sans aucune action SpaceX.