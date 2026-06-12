Theker lève 85 millions de dollars pour créer des robots d'usine universels

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Theker lève 85 millions de dollars pour créer des robots d'usine universels

Les robots humanoïdes ne sont pas encore prêts à remplacer complètement les ouvriers d'usine, mais l'industrie ne veut pas attendre. Face à la pénurie de main-d'œuvre, les fabricants s'intéressent de près aux startups qui promettent une automatisation rapide sans les contraintes habituelles. Basée à Barcelone, Theker opère dans cette direction, visant à abandonner les robots entraînés pour une seule tâche. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Contrairement aux humanoïdes aux formes rigides comme ceux de Boston Dynamics, les robots Theker sont conçus pour être reconfigurables. Leurs bras et leur structure globale peuvent être modifiés en fonction de la tâche à accomplir. Ces robots peuvent effectuer des processus complexes, allant de l'emballage de vêtements dans les entrepôts au tri de bouteilles et de canettes. Le fait qu'Inditex, propriétaire de la marque Zara, ait été l'un des premiers investisseurs du projet témoigne de son fort potentiel.

L'entreprise a bouclé le plus grand tour de table de série A dans le secteur de la robotique en Europe, levant 85 millions de dollars. Ce tour a été mené par la société de capital-risque américaine CRV, avec la participation d'Aglaé Ventures, liée à Samsung et au patron de LVMH, Bernard Arnault. La cofondatrice de Theker, Carla Gómez Cano, a indiqué que des négociations concernant un partenariat avec Samsung sont en cours.

L'équipe de Theker ne se limite pas à des projets pilotes et vise à s'intégrer directement dans les processus logistiques et opérationnels. L'entreprise a ouvert son propre showroom à Barcelone et prévoit de s'étendre prochainement en Europe, aux États-Unis et en Asie. Actuellement, la startup a reçu plus de 15 000 candidatures et prévoit de porter ses effectifs à 120 personnes d'ici la fin de l'année.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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