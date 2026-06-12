SpaceX approche d'un record : un booster Falcon 9 vole pour la 34e fois dans l'espace

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SpaceX approche d'un record : un booster Falcon 9 vole pour la 34e fois dans l'espace

Aujourd'hui, le 11 juin, SpaceX a lancé avec succès une fusée Falcon 9 pour déployer le dernier lot de satellites Starlink en orbite. Le lancement a eu lieu depuis le complexe SLC-4E de la base spatiale de Vandenberg en Californie à l'heure locale. Dans le cadre de la mission Starlink 17-44, 24 satellites Internet ont été mis en orbite terrestre. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Le vol s'est déroulé en mode standard et tous les appareils se sont séparés avec succès du deuxième étage de la fusée. Un aspect clé de cette mission est que le premier étage, numéroté B1071, a volé pour la 34e fois dans l'espace au cours de sa vie opérationnelle. Ce résultat est très proche du record mondial en matière de technologie de réutilisation.

Après avoir accompli sa mission, l'étage de la fusée est revenu sur Terre et a atterri avec succès sur la plateforme maritime autonome « Of Course I Still Love You » (OCISLY) située dans l'océan Pacifique. Cela a prouvé une fois de plus l'efficacité du programme de réutilisation de SpaceX.

La réutilisation des étages de fusée permet à l'entreprise de réduire considérablement les coûts de lancement et de maintenir un rythme élevé pour le développement de la constellation Starlink. Actuellement, le record absolu appartient au booster B1067, qui a volé 35 fois dans l'espace. Il est à noter que ce vol record a eu lieu il y a seulement trois jours.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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