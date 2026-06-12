La production de carburant d'aviation à partir de CO2 atmosphérique débute aux États-Unis

La première usine commerciale aux États-Unis produisant du carburant d'aviation à partir de dioxyde de carbone capturé et d'électricité renouvelable a commencé ses activités dans l'État de Washington. La société technologique Twelve, basée en Californie, a lancé une nouvelle installation appelée AirPlant One à Moses Lake. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'usine produit un carburant d'aviation synthétique respectueux de l'environnement appelé E-Jet. Ce produit est créé sur la base d'une technologie de conversion d'énergie en liquide utilisant du CO2 capturé, de l'eau et de l'énergie renouvelable. En plus du carburant d'aviation, l'usine produit également de l'E-Naphtha, un produit chimique servant de matière première pour la fabrication de produits de consommation courante.

Le cœur du système AirPlant One est un électrolyseur qui convertit le dioxyde de carbone et l'eau en hydrocarbures liquides. Le carburant E-Jet obtenu est chimiquement identique aux carburants fossiles et répond entièrement aux normes de certification ASTM. Cela permet aux compagnies aériennes d'utiliser ce carburant sans modifier les moteurs des avions ou les infrastructures existantes.

Nicholas Flanders, cofondateur et PDG de Twelve, a souligné que l'hypothèse de produire du carburant pour l'économie mondiale directement à partir de l'air est devenue une réalité aujourd'hui. Contrairement à d'autres méthodes basées sur l'huile végétale ou les déchets agricoles, cette technologie ne rencontre pas de problèmes de rareté des ressources et est considérée comme plus adaptée à une production à grande échelle.