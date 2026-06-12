HarmonyOS fonctionne désormais sur des appareils avec 64 KB de mémoire

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HarmonyOS fonctionne désormais sur des appareils avec 64 KB de mémoire

Huawei a annoncé que la nouvelle génération de son système d'exploitation HarmonyOS prend désormais en charge les appareils dotés de seulement 64 KB de RAM. Selon Yu Chengdong, président de la division grand public de Huawei, la version open-source du système fonctionnait auparavant sur des gadgets avec 128 KB de mémoire, mais ce chiffre a été réduit de moitié. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Le dirigeant de l'entreprise a souligné que de tels appareils à faible mémoire pourraient enregistrer des résultats records en matière d'efficacité énergétique. Plus précisément, les petits gadgets basés sur cette technologie pourraient fonctionner de manière autonome jusqu'à un an avec une seule charge. Il convient de noter que ce chiffre concerne les appareils IoT (Internet des objets) et non les smartphones.

64 KB de mémoire ne suffisent pas pour les systèmes Linux ou Android, c'est pourquoi des Real-Time Operating Systems (RTOS) légers sont généralement utilisés sur ces appareils. Grâce à cette étape, Huawei vise à étendre davantage son écosystème dans le segment des capteurs NB-IoT et d'autres petits appareils sans stockage.

Cette déclaration, faite lors de la présentation de HarmonyOS 7, sert à renforcer la position de Huawei sur les marchés chinois et mondiaux. L'intégration d'appareils à faible mémoire dans l'écosystème global permet aux utilisateurs d'assurer une connectivité transparente entre divers gadgets et de les utiliser à des fins variées.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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