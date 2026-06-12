IPO de SpaceX : La plus grande introduction en bourse de l'histoire et le nouveau record de Musk

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IPO de SpaceX : La plus grande introduction en bourse de l'histoire et le nouveau record de Musk

SpaceX est sous le feu des projecteurs depuis des années grâce à ses lanceurs réutilisables, son réseau de satellites Starlink et son fondateur Elon Musk. Cependant, en 24 ans d'existence, aucun événement n'avait suscité autant d'intérêt que cette introduction en bourse (IPO). L'entreprise a levé un total de 75 milliards de dollars en évaluant ses 555,6 millions d'actions à 135 dollars chacune, devenant ainsi la plus grande IPO de l'histoire, selon Techcrunch.com rapporte.

Le trading des actions SpaceX sur le Nasdaq a débuté à 150 dollars, soit une hausse de 11 % par rapport aux attentes. À la mi-journée, le cours de l'action avait grimpé de 30 %. Cette opération devrait faire d'Elon Musk le premier trillionaire au monde. La plateforme Robinhood a signalé un trafic record sur son système après les débuts de SpaceX.

Dans une interview accordée à CNBC, la directrice des opérations de SpaceX, Gwynne Shotwell, a partagé des réflexions intéressantes. Selon elle, une éventuelle fusion entre SpaceX et Tesla pourrait faciliter le travail d'Elon Musk. Cette déclaration a suscité de vifs débats parmi les actionnaires de Tesla.

Selon les rapports financiers, bien que SpaceX ait généré plus de 18 milliards de dollars de revenus en 2025, l'entreprise a enregistré une perte de 4,9 milliards de dollars. Depuis sa création, les pertes totales de l'entreprise ont dépassé les 37 milliards de dollars. Néanmoins, la confiance des investisseurs envers le géant des technologies spatiales reste élevée.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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