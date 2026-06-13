Google poursuit un groupe de cybercriminels utilisant l'IA pour frauder

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Google poursuit un groupe de cybercriminels utilisant l'IA pour frauder

Google a déposé une plainte contre un vaste réseau de cybercriminels utilisant des technologies d'IA pour escroquer des centaines de milliers d'utilisateurs. Le réseau de cybercriminalité chinois, connu sous le nom d'Outsider Enterprise, volait des mots de passe et des informations de cartes bancaires en envoyant de faux messages au nom de Google et d'autres marques connues. Selon les données de l'entreprise, les dommages causés par les activités de ce groupe se chiffrent en millions de dollars. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Dans le cadre de leurs campagnes, les cybercriminels ont créé 9 000 faux sites web, plus d'un million de domaines frauduleux et ont envoyé plus de 2,5 millions de SMS à des utilisateurs Android en peu de temps. Les représentants de Google ont souligné qu'en seulement deux semaines en mai dernier, 55 000 signalements de spam avaient été reçus de la part des utilisateurs. Cela équivaut à plus de deux plaintes par minute.

Google utilise ses outils basés sur l'IA pour lutter contre ces fraudes. L'entreprise a annoncé qu'elle bloque plus de 10 milliards de messages suspects chaque mois. Elle collabore également étroitement avec des opérateurs de télécommunications tels qu'AT&T, T-Mobile et Verizon, ainsi qu'avec le FBI, pour mettre fin à cette opération. Selon les données du FBI, plus de 3,8 millions de données de cartes de crédit ont été volées via cette plateforme depuis juillet 2023, pour un préjudice total atteignant 1,9 milliard de dollars.

Le groupe Outsider Enterprise louait même un logiciel spécial permettant à des personnes sans connaissances techniques de créer des sites frauduleux. Vendu 88 dollars par semaine ou 200 dollars par mois, ce service aidait à créer des ressources factices à l'aide de plateformes d'IA comme Gemini de Google. Actuellement, Google prend des mesures pour détruire complètement l'infrastructure du groupe et traduire les coupables en justice.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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