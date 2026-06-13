100 millions d'espèces et mille milliards de gènes : Un projet massif pour l'IA médicale lancé

·1·Technologie
100 millions d'espèces et mille milliards de gènes : Un projet massif pour l'IA médicale lancé

La société britannique Basecamp Research a annoncé l'une des plus grandes initiatives de l'histoire de la biologie : le projet Trillion Gene Atlas. L'objectif du projet est de collecter et d'analyser les données génétiques de plus de 100 millions d'organismes vivants non étudiés auparavant. Cela permettra d'augmenter le volume de la diversité génétique connue sur Terre de près de 100 fois. Le projet est mis en œuvre avec le soutien d'Anthropic, Ultima Genomics, PacBio et de l'infrastructure de calcul de NVIDIA. C'est ce que rapporte Ixbt.com nouvelles.

Les experts soulignent que la combinaison des méthodes de séquençage modernes et de l'IA permet d'accomplir en moins de deux ans des travaux qui nécessitaient auparavant plus de 20 ans. La tâche principale du projet est de créer un ensemble de données totalement nouveau pour entraîner des modèles d'IA biologique. Actuellement, de nombreux systèmes utilisent des bases de données ouvertes limitées, et Basecamp Research estime que c'est précisément ce manque de données qui entrave le développement de l'IA biologique.

La société a déjà présenté sa famille de modèles EDEN, entraînée sur sa base de données BaseData. Cette base contient plus de 10 milliards de gènes inconnus de la science. Selon les développeurs, EDEN est devenu le premier système capable de concevoir des molécules thérapeutiques directement à partir de descriptions de maladies. Lors de tests en laboratoire, le modèle a montré une activité élevée dans les lymphocytes T humains et a créé de nouveaux peptides antimicrobiens contre les agents pathogènes avec une précision de 97 %.

Dans le cadre du projet, Anthropic prévoit d'étendre les capacités scientifiques de son assistant IA Claude. À l'avenir, en travaillant avec de grands ensembles de données biologiques, Claude aidera les chercheurs à interpréter les résultats expérimentaux et à développer de nouveaux traitements. Le projet Trillion Gene Atlas est comparé en termes d'envergure au projet du génome humain, mais il s'agit cette fois d'une carte génétique de la vie sur toute la Terre.

Basecamp ResearchIntelligence ArtificielleNVIDIABiologieClaude
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Andrew Yang : La prochaine grande opportunité de startup réside dans la réduction du coût de la vieAndrew Yang : La prochaine grande opportunité de startup réside dans la réduction du coût de la vieAujourd'hui, 04:29Une ligne verte apparaît sur l'écran du Google Pixel 9Une ligne verte apparaît sur l'écran du Google Pixel 9Aujourd'hui, 02:29Anthropic désactive ses modèles d'IA les plus puissants suite à des avertissements de sécuritéAnthropic désactive ses modèles d'IA les plus puissants suite à des avertissements de sécuritéAujourd'hui, 02:21Les ingénieurs de Meta comparent les conditions dans la division IA à un « goulag »Les ingénieurs de Meta comparent les conditions dans la division IA à un « goulag »Aujourd'hui, 23:20AMD remplace un processeur Ryzen 9 7950X3D gonflé par peur pour sa réputationAMD remplace un processeur Ryzen 9 7950X3D gonflé par peur pour sa réputationAujourd'hui, 22:58Un photon — deux produits : Un réacteur solaire transforme le CO2 et les déchets en matières premièresUn photon — deux produits : Un réacteur solaire transforme le CO2 et les déchets en matières premièresAujourd'hui, 20:52
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts