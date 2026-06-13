100 millions d'espèces et mille milliards de gènes : Un projet massif pour l'IA médicale lancé

La société britannique Basecamp Research a annoncé l'une des plus grandes initiatives de l'histoire de la biologie : le projet Trillion Gene Atlas. L'objectif du projet est de collecter et d'analyser les données génétiques de plus de 100 millions d'organismes vivants non étudiés auparavant. Cela permettra d'augmenter le volume de la diversité génétique connue sur Terre de près de 100 fois. Le projet est mis en œuvre avec le soutien d'Anthropic, Ultima Genomics, PacBio et de l'infrastructure de calcul de NVIDIA. C'est ce que rapporte Ixbt.com nouvelles.

Les experts soulignent que la combinaison des méthodes de séquençage modernes et de l'IA permet d'accomplir en moins de deux ans des travaux qui nécessitaient auparavant plus de 20 ans. La tâche principale du projet est de créer un ensemble de données totalement nouveau pour entraîner des modèles d'IA biologique. Actuellement, de nombreux systèmes utilisent des bases de données ouvertes limitées, et Basecamp Research estime que c'est précisément ce manque de données qui entrave le développement de l'IA biologique.

La société a déjà présenté sa famille de modèles EDEN, entraînée sur sa base de données BaseData. Cette base contient plus de 10 milliards de gènes inconnus de la science. Selon les développeurs, EDEN est devenu le premier système capable de concevoir des molécules thérapeutiques directement à partir de descriptions de maladies. Lors de tests en laboratoire, le modèle a montré une activité élevée dans les lymphocytes T humains et a créé de nouveaux peptides antimicrobiens contre les agents pathogènes avec une précision de 97 %.

Dans le cadre du projet, Anthropic prévoit d'étendre les capacités scientifiques de son assistant IA Claude. À l'avenir, en travaillant avec de grands ensembles de données biologiques, Claude aidera les chercheurs à interpréter les résultats expérimentaux et à développer de nouveaux traitements. Le projet Trillion Gene Atlas est comparé en termes d'envergure au projet du génome humain, mais il s'agit cette fois d'une carte génétique de la vie sur toute la Terre.