La fusée la plus puissante de Chine met en orbite un satellite de communication de nouvelle génération

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La fusée la plus puissante de Chine met en orbite un satellite de communication de nouvelle génération

Jeudi, la Chine a lancé avec succès un nouveau satellite de test conçu pour vérifier la vitesse et la fiabilité des systèmes de communication orbitaux de nouvelle génération. La fusée porteuse Long March 5 a décollé du site de lancement spatial de Wenchang, dans la province méridionale de Hainan, plaçant le 25e satellite de communication d'essai sur l'orbite prévue. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la chaîne de télévision d'État CCTV, cet appareil sert principalement à tester des technologies de communication par satellite multibande et à haut débit. Cette mission marque le 11e vol de la série Long March 5 et le premier lancement de l'année en cours. Cette fusée occupe une place importante dans le programme spatial chinois grâce à sa capacité de charge utile.

La Long March 5 est capable de livrer 25 tonnes en orbite terrestre basse, 14 tonnes en orbite géostationnaire et 8,25 tonnes pour les missions lunaires. Fusée cryogénique à deux étages, cet engin est équipé de quatre propulseurs fonctionnant à l'hydrogène liquide, à l'oxygène liquide et au kérosène. La fusée mesure 63,2 mètres de haut et a un diamètre de 5 mètres.

Selon les développeurs, neuf améliorations techniques ont été mises en œuvre au cours de cette mission pour accroître la fiabilité opérationnelle. Grâce à l'optimisation des processus d'inspection et de lancement, le temps passé par la fusée sur le pas de tir a été réduit de six à quatre jours. Cela augmente la résistance de l'engin au climat chaud et humide de Hainan ainsi qu'aux risques météorologiques extrêmes.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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