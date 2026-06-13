Un nouveau haut-parleur sous l'oreiller aide à lutter contre l'insomnie

Pour ceux qui, comme beaucoup d'autres, souffrent d'insomnie chronique, écouter des sons apaisants comme des podcasts ou le bruit de la pluie avant de dormir est d'une grande aide. Cependant, dormir avec des écouteurs peut être inconfortable, et l'utilisation de haut-parleurs bruyants peut déranger les autres. Le nouveau dispositif Peace Duo présenté par Jabees a été conçu précisément pour résoudre ce problème. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Peace Duo est un haut-parleur ultra-fin placé sous l'oreiller qui fonctionne sur la base de la technologie de conduction osseuse (bone conduction). Cette technologie transmet les vibrations directement à l'oreille interne, garantissant que seul l'utilisateur entend le son. L'appareil est si fin qu'il est presque imperceptible sous l'oreiller et ne cause aucune gêne pendant le sommeil.

L'appareil est équipé d'une carte micro SD spéciale préchargée avec quatre heures de sons naturels apaisants — vagues douces, pluie et vent. Il est également possible de se connecter à un smartphone via Bluetooth pour écouter n'importe quel contenu audio. La batterie dure dix nuits avec une utilisation d'une heure par jour, ce qui élimine le besoin de recharges fréquentes.

Il convient de noter que ce gadget peut ne pas bien fonctionner avec des oreillers épais en mousse à mémoire de forme (memory foam), car le matériau dense bloque les vibrations sonores. Avec des oreillers en coton ordinaires ou plus fins, le son est très clair. Le design pliable et l'étui de voyage spécial le rendent pratique à emporter avec vous.

Actuellement, le Peace Duo est disponible au prix de 59,99 dollars en deux couleurs. Les utilisateurs peuvent également changer les cadres magnétiques de l'appareil selon leurs préférences ou faire graver leur nom. Bien que ce gadget ne guérisse pas complètement l'insomnie, il peut être une solution pratique et abordable pour obtenir un sommeil paisible et de qualité.