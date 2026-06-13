Un nouveau haut-parleur sous l'oreiller aide à lutter contre l'insomnie

·32·Technologie
Un nouveau haut-parleur sous l'oreiller aide à lutter contre l'insomnie

Pour ceux qui, comme beaucoup d'autres, souffrent d'insomnie chronique, écouter des sons apaisants comme des podcasts ou le bruit de la pluie avant de dormir est d'une grande aide. Cependant, dormir avec des écouteurs peut être inconfortable, et l'utilisation de haut-parleurs bruyants peut déranger les autres. Le nouveau dispositif Peace Duo présenté par Jabees a été conçu précisément pour résoudre ce problème. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Peace Duo est un haut-parleur ultra-fin placé sous l'oreiller qui fonctionne sur la base de la technologie de conduction osseuse (bone conduction). Cette technologie transmet les vibrations directement à l'oreille interne, garantissant que seul l'utilisateur entend le son. L'appareil est si fin qu'il est presque imperceptible sous l'oreiller et ne cause aucune gêne pendant le sommeil.

L'appareil est équipé d'une carte micro SD spéciale préchargée avec quatre heures de sons naturels apaisants — vagues douces, pluie et vent. Il est également possible de se connecter à un smartphone via Bluetooth pour écouter n'importe quel contenu audio. La batterie dure dix nuits avec une utilisation d'une heure par jour, ce qui élimine le besoin de recharges fréquentes.

Il convient de noter que ce gadget peut ne pas bien fonctionner avec des oreillers épais en mousse à mémoire de forme (memory foam), car le matériau dense bloque les vibrations sonores. Avec des oreillers en coton ordinaires ou plus fins, le son est très clair. Le design pliable et l'étui de voyage spécial le rendent pratique à emporter avec vous.

Actuellement, le Peace Duo est disponible au prix de 59,99 dollars en deux couleurs. Les utilisateurs peuvent également changer les cadres magnétiques de l'appareil selon leurs préférences ou faire graver leur nom. Bien que ce gadget ne guérisse pas complètement l'insomnie, il peut être une solution pratique et abordable pour obtenir un sommeil paisible et de qualité.

TechnologieGadgetsJabeesPeace DuoSommeil
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Une enquête à grande échelle sur OpenAI lancée aux États-UnisUne enquête à grande échelle sur OpenAI lancée aux États-UnisAujourd'hui, 16:51L'Internet russe perd ses certificats : GlobalSign commence la révocationL'Internet russe perd ses certificats : GlobalSign commence la révocationAujourd'hui, 15:54Du fer au lieu du platine : un nouveau catalyseur créé pour les batteries du futurDu fer au lieu du platine : un nouveau catalyseur créé pour les batteries du futurAujourd'hui, 15:51Le FBI construit une ville spéciale pour simuler des cyberattaquesLe FBI construit une ville spéciale pour simuler des cyberattaquesAujourd'hui, 11:20Lancement d'un projet majeur aux États-Unis pour créer un "soleil artificiel"Lancement d'un projet majeur aux États-Unis pour créer un "soleil artificiel"Aujourd'hui, 10:54Transformer Snapdragon et Helios 18 : Acer au Computex 2026Transformer Snapdragon et Helios 18 : Acer au Computex 2026Aujourd'hui, 10:25
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin