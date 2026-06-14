SpaceX modifie le schéma de vol vers la Lune : Starship devient un remorqueur spatial

SpaceX, l'entreprise fondée par Elon Musk, a proposé une architecture totalement nouvelle et améliorée pour la mission d'alunissage dans le cadre du programme Artemis de la NASA. Selon le nouveau concept, le vaisseau spatial Starship ne sera pas seulement un module d'atterrissage, mais un puissant remorqueur transportant l'équipage directement de l'orbite terrestre vers la Lune. Ce changement vise à accroître la sécurité de la mission et à réduire les complexités techniques. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon le plan précédent, les astronautes du vaisseau Orion et le module d'atterrissage Starship devaient se rencontrer et s'amarrer en orbite lunaire. Cependant, selon ixbt.com, SpaceX propose désormais d'effectuer ce processus critique en orbite terrestre. Cela signifie que le vaisseau Orion s'amarrera au Starship près de la Terre, après quoi le Starship utilisera ses moteurs pour diriger l'ensemble du complexe vers la Lune.

Une nouvelle étape en matière de sécurité et d'efficacité

Le principal avantage du nouveau schéma est la sécurité. L'opération la plus délicate, l'amarrage des vaisseaux, sera effectuée en orbite terrestre, où il est possible de récupérer rapidement les astronautes en cas d'urgence. De plus, en cas de problème à la surface de la Lune, les astronautes pourront entamer leur retour plus rapidement sans attendre longtemps.

La question du carburant joue également un rôle important dans cette mise à jour. L'itinéraire direct réduit la consommation d'énergie, ce qui diminue le nombre de vols supplémentaires nécessaires pour ravitailler le Starship dans l'espace. Bien que SpaceX n'ait pas encore divulgué de chiffres précis, le nombre de navires-citernes devrait diminuer considérablement.

La nouvelle architecture résout un autre problème technique : le Starship n'a plus besoin d'attendre l'équipage en orbite lunaire pendant une longue période. Un Starship entièrement ravitaillé attendra en orbite terrestre jusqu'à ce qu'Orion soit prêt, puis ils partiront ensemble. Cela simplifie les exigences du système et économise les ressources du vaisseau.

Starship V3 et plans futurs

Les représentants de la NASA notent que cette approche rapproche le Starship de sa version produite en série. La modification Starship V3, développée spécifiquement pour la mission Artemis 3, devrait voler selon ce nouveau schéma. Cela accélère le processus de création du module d'alunissage.

Si ce schéma proposé fait ses preuves lors des tests, il pourrait devenir la norme principale pour toutes les futures missions habitées de la NASA. Cela rapproche considérablement non seulement le retour sur la Lune, mais aussi les futurs vols longue distance vers Mars.