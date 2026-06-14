Les États-Unis face à une crise dans la production de missiles : un problème de 73 milliards de dollars

L'industrie de défense américaine est confrontée à un grave manque de capacité dans la production de moteurs à propergol solide, un composant essentiel des systèmes de missiles modernes. Selon les analyses du Center for Strategic and International Studies (CSIS), l'industrie américaine n'est pas prête à supporter une telle charge de travail face à l'augmentation soudaine des commandes publiques. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte.

Le document indique que le projet de budget américain pour 2027 prévoit une enveloppe record de 73 milliards de dollars pour divers programmes de missiles. À titre de comparaison, ce chiffre était de 29 milliards de dollars en 2024, ce qui constituait alors un niveau record. Cependant, malgré l'augmentation des fonds, les ruptures dans la chaîne de production persistent.

Volume de production et obstacles majeurs

Les États-Unis prévoient de livrer plus de 2 100 missiles pour les systèmes de défense aérienne et antimissile d'ici 2027. Cela représente une augmentation de 70 pour cent par rapport à 2021. Néanmoins, ces chiffres restent bien en deçà des objectifs stratégiques à long terme, qui prévoient la production de 5 000 unités par an. Les experts du CSIS estiment que pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de revoir l'ensemble du système de production.

Le principal goulot d'étranglement de l'industrie réside dans les moteurs à propergol solide. Ils sont utilisés dans presque tous les programmes de missiles américains. Par conséquent, les pénuries de corps de moteurs, de tuyères, de composants de carburant ou de personnel qualifié entraînent l'arrêt simultané de dizaines de projets. Un problème dans un seul maillon peut paralyser toute la chaîne.

Du monopole du marché aux nouveaux acteurs

La situation complexe actuelle est le résultat d'années de consolidation du marché. Au début des années 2000, il y avait six grands fabricants de moteurs à propergol solide aux États-Unis ; au milieu des années 2010, il n'en restait que deux : Aerojet Rocketdyne et Orbital ATK. Aujourd'hui, ces actifs font partie des corporations L3Harris et Northrop Grumman, respectivement.

Ces dernières années, plusieurs nouvelles entreprises sont apparues sur le marché pour réduire la dépendance. Parmi elles, on peut citer :

X-Bow et Ursa Major ;

Firehawk et Castelion ;

Anduril et Nammo ;

Avio USA ainsi que Prometheus Energetics.

Les analystes soulignent que ces nouveaux acteurs pourraient diversifier le marché à l'avenir, mais pour l'instant, ils en sont au stade de l'expérimentation ou de la production en petite série. Leur capacité à exécuter des commandes de gros volume n'a pas encore été prouvée dans la pratique.

Le CSIS conclut que le problème ne peut être résolu uniquement par un financement supplémentaire. L'industrie a besoin de contrats à long terme, d'investissements directs dans les fournisseurs et d'un assouplissement des règles d'accès au marché pour les nouveaux fabricants. Sinon, la demande dépassant l'offre continuera d'affecter négativement les capacités de défense des États-Unis.