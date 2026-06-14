La NASA teste l'avion supersonique X-59 à une nouvelle étape

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La NASA teste l'avion supersonique X-59 à une nouvelle étape

L'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace (NASA) des États-Unis a franchi une étape importante dans les tests de l'avion expérimental X-59, qui devrait révolutionner le monde de l'aviation. Créé dans le cadre du programme Quesst, cet aéronef s'est approché de ses capacités de vitesse maximale et a atteint l'altitude cible lors de son dernier vol. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, lors des tests effectués le 12 juin, l'avion X-59 a atteint pour la première fois une vitesse de 1,4 Mach (environ 1487 kilomètres par heure). Le vol a eu lieu à une altitude de près de 17 kilomètres au-dessus du niveau de la mer. Il est à noter que ces chiffres serviront de base aux recherches futures.

Technologie de vol supersonique silencieux

La tâche principale du projet est d'éliminer le bruit fort, semblable à une explosion (bang supersonique), qui se produit lors du vol supersonique. Habituellement, ces avions créent un bruit puissant qui fait vibrer les fenêtres lorsqu'ils survolent des zones habitées. Grâce à sa conception spéciale, le X-59 est destiné à réduire ce bruit à un léger « claquement ».

Dans la phase de test actuelle, le X-59 est accompagné par un chasseur de recherche F-15 de la NASA. Le F-15 est équipé d'instruments spéciaux pour mesurer les ondes de choc dans l'air et analyser les flux d'air autour de l'appareil expérimental. Les indicateurs acoustiques ne sont pas encore pleinement évalués car le chasseur d'escorte génère lui-même du bruit.

Plans futurs et perspectives commerciales

Une fois le programme d'expansion des régimes de vol terminé, les experts passeront à la phase de validation acoustique. Au cours de ce processus, le niveau de bruit réel de l'avion sera mesuré à l'aide de capteurs installés au sol. Ensuite, la NASA prévoit de faire voler l'avion au-dessus de diverses villes des États-Unis.

Les sondages menés auprès des habitants des villes et les données collectées seront présentés aux régulateurs internationaux de l'aviation. Ces informations pourraient servir de base à la révision des interdictions de vol supersonique à des fins commerciales au-dessus des terres. Si le projet est mené à bien, une nouvelle ère commencera dans l'aviation commerciale.

Les experts estiment que les avions de passagers de nouvelle génération basés sur la technologie du X-59 permettront de réduire de moitié le temps des vols intercontinentaux. Cela permettra non seulement d'économiser du temps, mais jouera également un rôle important dans l'augmentation de l'efficacité de la logistique mondiale et des relations commerciales.

NASAX-59AviationTechnologieUSA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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