Lutte contre la cybercriminalité : Le FBI construit une ville de simulation spéciale aux États-Unis

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis a lancé un terrain d'entraînement unique appelé Kinetic Cyber Range, conçu pour lutter contre les cyberattaques et former des spécialistes en criminalistique numérique. Situé à Huntsville, en Alabama, ce complexe est une maquette complète d'une ville américaine typique, servant à développer des mesures efficaces contre les dommages économiques massifs causés par les cybercriminels. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, la mise en œuvre de ce projet n'est pas fortuite. D'après le rapport 2025 du FBI, les pertes dues à la cybercriminalité aux États-Unis ont atteint le chiffre record de 20,9 milliards de dollars. Ce chiffre est en hausse de 26 % par rapport à l'année dernière. En particulier, les rançongiciels (ransomware) ciblant les infrastructures critiques sont identifiés comme une menace majeure.

L'harmonie entre le monde virtuel et l'infrastructure réelle

Le Kinetic Cyber Range, d'une superficie de près de 2 000 mètres carrés, comprend des bâtiments résidentiels entièrement équipés, un hôtel, une station-service, une épicerie, un palais de justice, un hôpital et une compagnie d'énergie. Tous les objets sont reliés par des routes et des feux de signalisation, équipés de systèmes numériques fonctionnant en temps réel.

Les experts du FBI soulignent que le principal avantage du terrain est qu'il est totalement isolé des réseaux externes. Cela permet aux spécialistes de modéliser en toute sécurité diverses cyberattaques et d'étudier leurs conséquences. Depuis février 2025, plus de 1 400 membres du personnel, y compris des représentants des agences fédérales et locales, y ont suivi une formation.

Le centre de données au sein du complexe est d'une importance particulière. Il abrite plus de 200 serveurs fonctionnant sous Windows et Linux. Selon le responsable du programme, Dave Beachboard, l'environnement dans les salles de serveurs — espace restreint, basse température et bruit — est aussi proche que possible des conditions auxquelles les enquêteurs sont confrontés dans la vie réelle.

Vie humaine et sécurité numérique

Au cours des exercices menés sur le terrain, des scénarios extrêmes tels que la défaillance des systèmes hospitaliers sont examinés. Dans de telles situations, les spécialistes apprennent à prendre des décisions sous la pression du temps et un stress intense. Une telle préparation peut être cruciale pour sauver des vies humaines lors d'une attaque réelle.

Le Kinetic Cyber Range sert également de terrain d'essai pour de nouvelles méthodes en criminalistique numérique. Il utilise des outils spéciaux permettant de contourner les mécanismes de sécurité sur les appareils de géants comme Apple et Google. Bien que ces méthodes soient controversées en raison de l'utilisation de vulnérabilités non divulguées, le FBI les juge nécessaires pour résoudre les crimes.

En conclusion, la création d'une telle « cyber-ville » montre à quel point la question de la sécurité de l'information est urgente dans le monde moderne. À mesure que l'ampleur des cyberattaques s'étend, les forces de l'ordre sont contraintes de porter non seulement les outils techniques, mais aussi les compétences pratiques des spécialistes à un nouveau niveau.