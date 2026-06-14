DeepCool présente une solution inattendue : installer des refroidisseurs massifs dans des boîtiers SFF

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DeepCool présente une solution inattendue : installer des refroidisseurs massifs dans des boîtiers SFF

Le fabricant de composants PC DeepCool a dévoilé une solution inattendue et unique pour les amateurs de systèmes à petit facteur de forme (SFF). Habituellement, les boîtiers compacts sont connus pour leur incapacité à accueillir de grands systèmes de refroidissement, mais les ingénieurs de DeepCool ont décidé de résoudre ce problème en modifiant radicalement la conception du boîtier. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, l'entreprise a introduit un nouveau type de boîtier compact doté d'une ouverture spéciale sur le panneau latéral. Grâce à cette ouverture, des refroidisseurs de processeur massifs peuvent dépasser à l'extérieur du boîtier. Cette approche vise à équilibrer compacité et haute performance, permettant aux utilisateurs de refroidir même les processeurs les plus puissants dans un petit châssis.

Nouveau concept de design et ses avantages

Comme on peut le voir sur les images fournies, un refroidisseur géant comme le DeepCool Assassin V dépasse du boîtier car il ne rentre pas à l'intérieur. Bien que cela puisse paraître visuellement inhabituel, cela présente plusieurs avantages techniques. Premièrement, l'utilisateur n'est pas limité aux refroidisseurs à profil bas et à faible performance. Deuxièmement, le refroidisseur aspire l'air frais directement de la pièce, ce qui augmente encore l'efficacité du refroidissement.

Cependant, cette solution peut légèrement contredire la philosophie fondamentale des boîtiers SFF. Les boîtiers compacts sont généralement choisis pour le gain de place et l'esthétique. Le refroidisseur qui dépasse augmente les dimensions globales du système et lui donne une forme non standard. Cela peut causer des désagréments pour certains utilisateurs ou ne pas correspondre à leurs préférences esthétiques.

Position sur le marché et perspectives

Les produits DeepCool sont bien connus sur le marché pour leur prix abordable et leur qualité. Si ce boîtier entre en production de masse, il pourrait devenir populaire parmi les joueurs et les overclockeurs qui apprécient les designs uniques et privilégient la performance. Ce serait particulièrement idéal pour les systèmes compacts équipés de puissantes cartes graphiques NVIDIA RTX et de processeurs à haute consommation.

Jusqu'à présent, DeepCool n'a pas fourni d'informations officielles concernant le nom exact, les spécifications techniques ou la date de sortie de ce boîtier inhabituel. Il est possible que l'entreprise utilise ce modèle pour évaluer la réaction des utilisateurs face à de telles solutions hybrides. Si le projet est un succès, d'autres fabricants pourraient introduire des boîtiers à construction « ouverte » similaires à l'avenir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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