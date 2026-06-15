La fondatrice de la startup Frank, Charlie Javice, demande une grâce à Donald Trump

Charlie Javice, la fondatrice de la startup Frank, condamnée à plus de sept ans de prison aux États-Unis pour une affaire de fraude retentissante, a entamé des démarches pour obtenir une grâce présidentielle de Donald Trump. Selon le Wall Street Journal, les représentants de Javice mènent actuellement des négociations discrètes avec des proches de l'administration de la Maison Blanche. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte.

Selon les informations, Charlie Javice a été reconnue coupable d'avoir escroqué la banque JPMorgan à hauteur de 175 millions de dollars. Elle avait créé des millions de faux comptes clients pour gonfler artificiellement la valeur de sa startup. Actuellement, tout en purgeant sa peine, elle a également fait appel de la décision de justice, affirmant avoir été victime d'une injustice.

Situation politique et conflit avec la banque

Un aspect intéressant de la situation est que les relations entre la banque JPMorgan et le président Donald Trump sont très tendues. Après les événements du Capitole du 6 janvier 2021, la banque avait clôturé les comptes appartenant à Trump et à ses entreprises. Trump a qualifié cela de pression politique et a poursuivi la banque et son PDG Jamie Dimon en justice pour 5 milliards de dollars.

Les experts estiment que si Trump gracie Javice, cela pourrait être une forme de "vengeance" contre la banque JPMorgan. En effet, la banque, en tant que partie la plus lésée par la fraude de Javice, avait exigé sa condamnation. Bien que le nom de Javice ne figure pas encore sur la liste officielle des grâces du ministère de la Justice, cette liste s'allonge de jour en jour.

Les cols blancs dans la file d'attente

À l'occasion du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, l'administration de la Maison Blanche envisage de gracier environ 250 détenus. Parmi ceux qui espèrent profiter de cette opportunité, on trouve non seulement Charlie Javice, mais aussi des "cols blancs" accusés de crimes économiques majeurs, comme le fondateur de la plateforme crypto FTX, Sam Bankman-Fried.

Le fait que Charlie Javice dispose de puissants soutiens pourrait également augmenter ses chances. Par exemple, le patron d'Apollo, Marc Rowan, a été l'un des premiers investisseurs de la startup de Javice et a témoigné en sa faveur au tribunal. Rowan est considéré comme l'une des personnalités influentes ayant fait d'importants dons aux campagnes électorales de Trump.

Cette situation a mis en lumière une fois de plus le conflit d'intérêts politiques et économiques au sein du système juridique américain. Si Javice est graciée, cela pourrait être perçu comme l'impunité de l'une des plus grandes fraudes du monde des startups, ce qui ne manquera pas de provoquer une résonance négative sur les marchés financiers.