Le Kazakhstan va construire le plus grand cluster d'intelligence artificielle d'Asie centrale basé sur des puces NVIDIA

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Le Kazakhstan va construire le plus grand cluster d'intelligence artificielle d'Asie centrale basé sur des puces NVIDIA

Le gouvernement du Kazakhstan a franchi une étape majeure dans le développement de l'infrastructure de l'intelligence artificielle (IA). Le pays a signé un ensemble d'accords avec les entreprises américaines Firebird et NVIDIA d'une valeur totale de 10 milliards de dollars. Dans le cadre de ce projet, le plus grand cluster de calcul de la région sera construit, ce qui est considéré comme une démarche stratégique pour transformer le Kazakhstan en un hub numérique pour l'Eurasie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Cet accord a été annoncé à l'issue d'une rencontre entre le Premier ministre kazakh Olzhas Bektenov et le vice-président de NVIDIA, Rev Lebaredyan, ainsi que les fondateurs de Firebird. L'objectif principal du projet est de créer un centre de calcul haute performance basé sur 100 000 processeurs graphiques NVIDIA de pointe. Un projet de cette envergure devrait constituer l'un des complexes technologiques les plus uniques non seulement en Asie centrale, mais aussi à l'échelle mondiale.

« Data Center Valley » et puissance massive

L'élément central du programme sera le projet « Data Center Valley », qui sera situé dans la ville d'Ekibastuz, dans la région de Pavlodar. La construction d'un grand campus avec un potentiel énergétique allant jusqu'à 1 GW y est prévue. Une superficie de 1,4 millier d'hectares a déjà été allouée à la construction, qui servira à héberger les serveurs des géants technologiques mondiaux.

Selon le ministre kazakh du Développement numérique, Zhaslan Madiyev, les investissements permettront d'installer la dernière génération d'accélérateurs NVIDIA, notamment les plateformes GB300 et Vera Rubin. Ces technologies représentent la prochaine génération de systèmes d'IA, offrant une vitesse sans précédent pour l'entraînement de réseaux neuronaux complexes et le traitement de grands volumes de données.

Efficacité économique et objectifs stratégiques

Selon les estimations du gouvernement, le lancement de ce projet apportera des avantages significatifs à l'économie du pays. Les résultats attendus sont les suivants :

  • Porter les revenus annuels des exportations à au moins 3 milliards de dollars ;
  • Créer de nouveaux emplois de haute technologie ;
  • Attirer des entreprises technologiques internationales sur le marché national ;
  • Acquérir le leadership en matière d'infrastructure numérique régionale.
Le Premier ministre Olzhas Bektenov a souligné que le développement de l'IA et de l'infrastructure numérique est l'une des priorités stratégiques du pays. Selon lui, la mission principale du projet est de créer un environnement favorable aux services numériques mondiaux et aux grandes plateformes technologiques internationales.

Si ce projet est mis en œuvre à l'échelle annoncée, le Kazakhstan disposera de l'un des complexes de calcul les plus puissants au monde. Cela renforcera considérablement la position du pays dans la compétition mondiale entre les nations pour les capacités d'IA. Selon Ixbt.com, une telle infrastructure pourrait également ouvrir des portes à la coopération numérique et à de nouvelles opportunités technologiques pour les pays voisins de la région, y compris l'Ouzbékistan.

KazakhstanNVIDIAIntelligence ArtificielleInvestissementTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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