Le Galaxy S27 pourrait être équipé d'écrans chinois : Samsung et BOE proches d'un accord

·1·Technologie
Le Galaxy S27 pourrait être équipé d'écrans chinois : Samsung et BOE proches d'un accord

Le géant technologique sud-coréen Samsung prépare un changement révolutionnaire dans l'histoire de ses smartphones phares. L'entreprise envisage d'acheter des dalles OLED à la société chinoise BOE pour la future série Galaxy S27. Si cet accord se concrétise, les fleurons Galaxy S seront pour la première fois équipés d'écrans provenant d'une entreprise étrangère plutôt que de sa propre division Samsung Display. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte.

Selon ETNews, le président de Samsung Electronics et chef de la division mobile, TM Roh, se rendra en Chine fin juin pour mener des négociations avec la direction de BOE. Cette rencontre devrait être la suite logique de la visite effectuée par le président de BOE, Chen Yanshun, en Corée du Sud fin 2025. Les relations entre les deux parties se sont considérablement réchauffées après de longs litiges sur les brevets.

Stratégie de réduction des coûts

Les analystes estiment que cette décision inattendue de Samsung est motivée par la forte augmentation du coût des composants des smartphones, notamment les puces mémoire et les processeurs. Pour réduire les coûts de production et maintenir sa compétitivité sur le marché, l'entreprise est contrainte de diversifier sa base de fournisseurs d'écrans.

Jusqu'à présent, Samsung n'utilisait que des dalles OLED fabriquées dans ses propres usines pour ses smartphones haut de gamme. Les écrans des fabricants chinois étaient principalement installés dans les modèles Galaxy moins chers et de milieu de gamme. L'élévation du partenariat avec BOE au niveau des fleurons indique que la qualité de la technologie chinoise a commencé à répondre aux exigences de Samsung.

Marché des téléviseurs et projets futurs

Les négociations devraient couvrir non seulement les smartphones, mais aussi le marché des téléviseurs. Selon les informations, la coopération entre Samsung et BOE s'étend également à la fourniture de dalles LCD. D'ici 2026, le volume de dalles fournies par la Chine pour les téléviseurs Samsung devrait atteindre 5 millions d'unités.

La série Samsung Galaxy S est l'un des fleurons les plus populaires sur le marché des smartphones. Le changement de fournisseur d'écran pourrait avoir un impact positif sur le prix final des appareils à l'avenir, mais la qualité de l'image et la durabilité de l'écran restent les critères principaux pour les utilisateurs. Pour l'instant, Samsung et BOE n'ont pas divulgué les détails d'un accord officiel.

SamsungGalaxy S27BOESmartphoneTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Starlink fournit un accès Internet haut débit à l'« île aux Vaches » dans les CaraïbesStarlink fournit un accès Internet haut débit à l'« île aux Vaches » dans les CaraïbesAujourd'hui, 12:26Révolution dans l'espace : un satellite apprend pour la première fois à rechercher des objets de manière autonomeRévolution dans l'espace : un satellite apprend pour la première fois à rechercher des objets de manière autonomeAujourd'hui, 12:24La fusée chinoise Kinetica-1 a mis huit satellites supplémentaires en orbiteLa fusée chinoise Kinetica-1 a mis huit satellites supplémentaires en orbiteAujourd'hui, 11:57Un mode simulateur de vol gratuit lancé pour les utilisateurs de Google EarthUn mode simulateur de vol gratuit lancé pour les utilisateurs de Google EarthAujourd'hui, 11:55Près de 2 millions de cartes SIM bloquées via Gosuslugi en RussiePrès de 2 millions de cartes SIM bloquées via Gosuslugi en RussieAujourd'hui, 11:28Le Kazakhstan va construire le plus grand cluster d'intelligence artificielle d'Asie centrale basé sur des puces NVIDIALe Kazakhstan va construire le plus grand cluster d'intelligence artificielle d'Asie centrale basé sur des puces NVIDIAAujourd'hui, 11:27
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin