Le Galaxy S27 pourrait être équipé d'écrans chinois : Samsung et BOE proches d'un accord

Le géant technologique sud-coréen Samsung prépare un changement révolutionnaire dans l'histoire de ses smartphones phares. L'entreprise envisage d'acheter des dalles OLED à la société chinoise BOE pour la future série Galaxy S27. Si cet accord se concrétise, les fleurons Galaxy S seront pour la première fois équipés d'écrans provenant d'une entreprise étrangère plutôt que de sa propre division Samsung Display. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte.

Selon ETNews, le président de Samsung Electronics et chef de la division mobile, TM Roh, se rendra en Chine fin juin pour mener des négociations avec la direction de BOE. Cette rencontre devrait être la suite logique de la visite effectuée par le président de BOE, Chen Yanshun, en Corée du Sud fin 2025. Les relations entre les deux parties se sont considérablement réchauffées après de longs litiges sur les brevets.

Stratégie de réduction des coûts

Les analystes estiment que cette décision inattendue de Samsung est motivée par la forte augmentation du coût des composants des smartphones, notamment les puces mémoire et les processeurs. Pour réduire les coûts de production et maintenir sa compétitivité sur le marché, l'entreprise est contrainte de diversifier sa base de fournisseurs d'écrans.

Jusqu'à présent, Samsung n'utilisait que des dalles OLED fabriquées dans ses propres usines pour ses smartphones haut de gamme. Les écrans des fabricants chinois étaient principalement installés dans les modèles Galaxy moins chers et de milieu de gamme. L'élévation du partenariat avec BOE au niveau des fleurons indique que la qualité de la technologie chinoise a commencé à répondre aux exigences de Samsung.

Marché des téléviseurs et projets futurs

Les négociations devraient couvrir non seulement les smartphones, mais aussi le marché des téléviseurs. Selon les informations, la coopération entre Samsung et BOE s'étend également à la fourniture de dalles LCD. D'ici 2026, le volume de dalles fournies par la Chine pour les téléviseurs Samsung devrait atteindre 5 millions d'unités.

La série Samsung Galaxy S est l'un des fleurons les plus populaires sur le marché des smartphones. Le changement de fournisseur d'écran pourrait avoir un impact positif sur le prix final des appareils à l'avenir, mais la qualité de l'image et la durabilité de l'écran restent les critères principaux pour les utilisateurs. Pour l'instant, Samsung et BOE n'ont pas divulgué les détails d'un accord officiel.