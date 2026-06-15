Huawei abandonne Windows : les premiers ordinateurs sous HarmonyOS vont sortir

Le géant technologique chinois Huawei a officiellement annoncé qu'il lancerait ses premiers ordinateurs commerciaux basés sur son système d'exploitation propriétaire, HarmonyOS, en 2026. Cette étape est une partie essentielle de la stratégie de l'entreprise visant à mettre fin complètement à sa dépendance vis-à-vis des technologies occidentales, en particulier le système Windows de Microsoft. Les nouveaux appareils devraient inaugurer une nouvelle ère dans l'industrie, non seulement en termes de logiciels, mais en tant qu'écosystème unifié. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Lors de la Huawei Developer Conference 2026, le président de la division tablettes et PC de l'entreprise, Zhu Dundun, a partagé les plans pour cette direction. Selon lui, la présentation officielle des premiers ordinateurs sous HarmonyOS est prévue pour septembre 2026. Les processus de test et les projets pilotes pour les nouveaux systèmes seront mis en œuvre en juillet et août.

Une nouvelle solution pour le secteur corporatif et les agences gouvernementales

La nouvelle génération d'ordinateurs est principalement destinée aux structures gouvernementales, au secteur financier, aux entreprises énergétiques et aux grandes organisations corporatives. Selon ixbt.com, Huawei vise à assurer la sécurité et l'indépendance dans le segment des entreprises en élargissant son écosystème logiciel. Alors qu'auparavant HarmonyOS était principalement utilisé sur les smartphones et les tablettes, il devient désormais la base de stations de travail et d'ordinateurs portables à part entière.

Huawei a déjà préparé les ordinateurs portables HM740 et HM940 pour les entreprises. Par exemple, le modèle HM740 dispose d'un écran OLED de 14,2 pouces qui prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L'appareil ne mesure que 14,5 mm d'épaisseur et pèse 1,32 kg. Le plus remarquable est que le fabricant promet que cet ordinateur portable fonctionnera jusqu'à 21 heures avec une seule charge.

Sécurité et capacités techniques

Sur le plan logiciel, le système HarmonyOS PC sera équipé d'un mode numérique spécial permettant de séparer les données professionnelles et personnelles. Cela est très utile pour les utilisateurs corporatifs afin d'assurer la sécurité des données. Les caractéristiques techniques des ordinateurs de bureau (desktop), y compris la configuration du CPU et de la mémoire, sont pour l'instant gardées secrètes, bien que les premières images de ces systèmes soient déjà apparues sur le réseau.

Cette nouvelle est également d'une grande importance pour le marché ouzbek. La marque Huawei jouit d'une grande réputation dans le pays et de nombreux représentants des secteurs public et privé utilisent les appareils de cette marque. L'apparition d'un nouveau système d'exploitation indépendant de Windows pourrait permettre à l'avenir de diversifier l'infrastructure informatique locale.

L'entreprise prévoit d'augmenter considérablement le volume de livraison des ordinateurs équipés de HarmonyOS en 2026. Cela marquera une nouvelle étape de la concurrence avec des géants comme Microsoft et Apple, non seulement sur le marché intérieur chinois, mais aussi sur la scène internationale.