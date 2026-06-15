SpaceX lève 85,7 milliards de dollars via une IPO historique : Elon Musk devient le premier trillionnaire

L'entreprise SpaceX, fondée par Elon Musk, a réussi à étendre l'ampleur de son introduction en bourse (IPO) la plus importante de l'histoire, levant un total de 85,7 milliards de dollars. Initialement, 75 milliards de dollars étaient prévus, mais le montant final a atteint un niveau record suite à l'exercice des options d'achat maximales par les banques garantes. Ce chiffre est enregistré comme le résultat d'IPO le plus important de l'histoire financière mondiale. C'est ce qu'indique Techcrunch.com rapporte .

Les actions de SpaceX ont commencé à être négociées vendredi dernier sur la bourse Nasdaq. À la clôture de la première journée de trading, la valeur boursière de l'entreprise a dépassé les 2 billions de dollars. C'est un résultat sans précédent, non seulement pour l'industrie spatiale, mais aussi pour le secteur des hautes technologies. Suite à ce succès, Elon Musk a officiellement acquis le statut de premier trillionnaire au monde.

Où seront alloués les fonds ?

La direction de l'entreprise prévoit d'orienter les fonds massifs levés vers plusieurs axes stratégiques. Premièrement, des obligations de dette d'environ 20 milliards de dollars seront remboursées. Ces dettes étaient liées aux autres projets de Musk — le réseau social X (anciennement Twitter) et l'entreprise d'AI xAI, qui avaient été intégrés à SpaceX avant l'IPO.

De plus, une part importante des investissements sera consacrée à l'extension de l'infrastructure de calcul AI de SpaceX. Cela renforce davantage la conviction de Musk dans l'intégration des technologies spatiales et de l'AI. L'entreprise vise également à moderniser ses sites de lancement et à accroître ses capacités techniques.

L'amélioration du système internet satellitaire mondial Starlink reste l'une des priorités du projet. Cette technologie, qui suscite également l'intérêt dans des marchés en développement comme l'Ouzbékistan, devrait devenir plus rapide et plus abordable grâce aux nouveaux investissements.

Un nouveau leader sur le marché

À la suite des échanges de lundi, les actions de SpaceX ont continué de progresser. En conséquence, l'entreprise a réussi à dépasser la valeur boursière de TSMC, le plus grand fabricant de semi-conducteurs au monde. Cela témoigne de la grande confiance des investisseurs dans l'avenir de SpaceX pour la colonisation spatiale et le domaine de l'AI.

Les analystes soulignent qu'un tel succès pour SpaceX marque le début d'une nouvelle ère dans l'économie spatiale. L'entreprise privée de Musk est désormais devenue un acteur majeur non seulement dans le lancement de fusées, mais aussi dans la formation de l'infrastructure technologique mondiale.