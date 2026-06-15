La plus forte éruption solaire observée avec succès avant son déclenchement

Des chercheurs du New Jersey Institute of Technology ont annoncé une avancée majeure dans le domaine de la prévision de l'activité solaire. Pour la première fois dans l'histoire, des scientifiques ont réussi à identifier les premiers signes d'une éruption extrêmement puissante plusieurs heures avant qu'elle ne se produise. Cette découverte pourrait ouvrir une nouvelle ère dans la prévision de la météo spatiale et la protection des infrastructures technologiques sur Terre. C'est ce qu'indique Ixbt.com information rapporte.

Une éruption de classe X9 survenue le 3 octobre 2024 a été choisie comme objet d'étude. Pour rappel, les événements de classe X sont les explosions les plus puissantes du Soleil, dangereuses car elles peuvent provoquer des interruptions des communications radio, affecter négativement le fonctionnement des satellites et déclencher de fortes tempêtes géomagnétiques sur Terre.

L'engin spatial IRIS de la NASA a joué un rôle décisif dans ce succès scientifique. Alors que l'éruption se préparait, l'appareil surveillait attentivement une région active à la surface du Soleil. En conséquence, les scientifiques ont disposé de près de cinq heures de données d'observation continue avant le début de l'événement. Selon ixbt.com, les analyses ont montré que des changements significatifs avaient commencé dans la région active trois heures avant l'éruption.

Signaux mystérieux avant l'éruption

Les scientifiques ont noté une augmentation de la luminosité du rayonnement, une accélération du mouvement du plasma et une intensification de la turbulence. Plus intéressant encore, les chercheurs ont identifié des oscillations périodiques anormales. Certains signaux se répétaient toutes les 7 à 10 minutes, d'autres toutes les 18 à 21 minutes. Tous ces signaux ont été observés au point de collision de champs magnétiques opposés — là où l'énergie de la future éruption s'accumule.

Selon le responsable de la recherche, Luis Seifritz, le résultat le plus inattendu a été la précocité de l'apparition de ces signes et leur longue durée. Auparavant, il n'était possible d'observer de tels processus que de manière fragmentaire. En particulier, 15 à 20 minutes avant l'explosion, la turbulence du plasma a fortement augmenté et l'éjection de matières s'est activée. On suppose que c'est à ce moment précis que le processus de libération d'une énergie magnétique massive est déclenché.

Une étape importante pour la sécurité future

Pour l'instant, ces conclusions sont basées sur l'analyse d'un seul événement. Les scientifiques doivent étudier les données d'autres éruptions solaires majeures pour confirmer l'hypothèse. Si cette loi se confirme, il sera possible de créer des systèmes d'alerte précoce pour les tempêtes solaires à l'avenir.

Une prévision plus précise de la météo spatiale est d'une importance vitale dans les domaines suivants :

Protection des satellites orbitaux et des systèmes de communication ;

Protection des infrastructures énergétiques contre les surtensions imprévues ;

Assurer la sécurité des services d'aviation et de navigation ;

Planification des activités des astronautes dans l'espace ouvert.

De telles recherches sont également importantes dans le contexte de l'Ouzbékistan, car les fortes tempêtes géomagnétiques peuvent affecter non seulement les appareils techniques, mais aussi la santé générale de la population. À l'ère des technologies modernes, connaître l'activité solaire quelques heures à l'avance permet d'éviter des pertes économiques potentielles.