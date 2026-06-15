AMD présente des nouveautés inattendues : nouveaux modèles pour les séries Ryzen 3000 et 4000

Parallèlement à ses processeurs modernes des séries Ryzen 7000 et 5000, AMD a lancé inopinément de nouveaux modèles basés sur des architectures plus anciennes. Cette étape vise principalement les ordinateurs portables budget et le segment OEM, afin d'offrir aux utilisateurs des solutions abordables. Parmi les nouveaux modèles figurent les processeurs Ryzen 3 3100U, Ryzen 5 3510U et Ryzen 7 4700LE. C'est ce qu'indique Ixbt.com information rapporte.

Le modèle qui attire le plus l'attention est le processeur mobile Ryzen 3 3100U. Selon ixbt.com, cette puce n'est que double cœur et ne supporte même pas la technologie SMT (Simultaneous Multithreading). Autrement dit, elle ne fonctionne qu'avec deux threads. Bien que cet indicateur puisse sembler faible selon les normes modernes, l'efficacité énergétique et les capacités graphiques de l'appareil devraient être ses principaux atouts.

Caractéristiques techniques et capacités

Le processeur Ryzen 3 3100U fonctionne à une fréquence de 1,9 à 3,2 GHz. Fait intéressant, il possède un processeur graphique intégré (iGPU) Vega 8 nettement plus puissant que d'autres puces de sa catégorie. Le TDP peut varier de 12 à 35 W. Il convient de noter que bien que ce modèle appartienne à la gamme Ryzen 3000, il est basé sur l'ancienne architecture Zen+ et un processus technologique de 12 nm.

Parallèlement à ce modèle, le Ryzen 5 3510U a également été présenté. Cette puce repose également sur l'architecture Zen+, mais elle est beaucoup plus puissante : elle peut fonctionner sur huit threads grâce à quatre cœurs et la technologie SMT. Sa fréquence maximale est de 3,7 GHz, et la partie graphique est équipée de Vega 8, tout comme le modèle inférieur. C'est considéré comme une solution économique et fiable pour les ordinateurs portables.

Solution spéciale pour ordinateurs de bureau

Outre les puces mobiles, AMD a également annoncé le modèle Ryzen 7 4700LE pour les ordinateurs de bureau. Ce modèle est un processeur à huit cœurs basé sur un processus technologique de 7 nm et l'architecture Zen 2. Sa fréquence de fonctionnement maximale atteint 4,2 GHz. Point important : ce processeur ne possède pas de cœur graphique intégré et est destiné au socket AM4.

Le modèle Ryzen 7 4700LE est principalement produit pour le segment OEM, c'est-à-dire les entreprises d'assemblage d'ordinateurs. Sur le marché ouzbek, de tels processeurs pourraient souvent arriver dans des unités système de marque prêtes à l'emploi. La sortie de telles puces "anciennes-nouvelles" témoigne de la volonté d'AMD de couvrir toutes les couches du marché, en particulier les utilisateurs économes.

En conclusion, AMD ravive ses architectures passées réussies. Cela permet de réduire le prix des ordinateurs portables et de créer des plateformes stables pour les clients d'entreprise. Bien qu'ils ne puissent pas rivaliser avec des cartes graphiques haut de gamme comme NVIDIA RTX, ils peuvent être idéaux pour le travail de bureau quotidien et les tâches éducatives.