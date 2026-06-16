Sundar Pichai accueilli par des protestations et des huées lors de la remise des diplômes à Stanford

Le PDG de Google, Sundar Pichai, a fait face à une opposition inattendue lors de son discours à la cérémonie de remise des diplômes de l'université de Stanford, où il a lui-même étudié. Environ 200 étudiants diplômés ont quitté la salle pendant le discours du leader technologique, tandis que d'autres ont interrompu ses propos par des cris de protestation. Cette manifestation visait la collaboration de Google avec le système de défense israélien et les services d'immigration américains (ICE). C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

La cause principale de la protestation est le contrat Project Nimbus de 1,2 milliard de dollars, par lequel Google et Amazon fournissent des services cloud et des technologies d'AI à l'armée israélienne. Selon TechCrunch, les étudiants portaient des pancartes avec des slogans tels que "Google utilise l'AI pour l'espionnage" et "Liberté pour la Palestine". De plus, les diplômés ont agité des drapeaux palestiniens pour condamner l'implication de l'entreprise dans des projets militaires.

Project Nimbus et conflits internes

Le projet Project Nimbus suscite de vives critiques non seulement de la part d'activistes externes, mais aussi parmi les employés de Google. Début 2024, l'entreprise a licencié 28 employés ayant manifesté contre ce contrat. Cependant, cette mesure n'a pas mis fin aux dissensions internes. Des organisations comme l'Electronic Frontier Foundation (EFF) accusent également Google et d'autres géants de la tech de "fermer les yeux" sur l'utilisation de leurs services par Israël.

Dans leur déclaration, les manifestants de Stanford ont affirmé qu'ils "refusaient de glorifier les entreprises qui alimentent la violence". Ce mouvement a été coordonné par plusieurs organisations étudiantes telles que "Stanford Students for Justice in Palestine" et "No Tech for Apartheid". Cet événement a montré une fois de plus à quel point les principes éthiques des grandes entreprises comme Google sont importants pour la jeune génération.

L'AI et les inquiétudes des jeunes

La situation concernant Pichai fait partie d'une tendance plus large. Récemment, de nombreux intervenants lors des cérémonies de remise des diplômes dans les universités américaines ont été froidement accueillis par les étudiants lorsqu'ils parlaient d'AI. La raison est que les jeunes craignent que les technologies d'AI ne menacent leurs futurs emplois et n'aient un impact négatif sur d'autres secteurs de la société.

Cependant, dans le cas de Sundar Pichai, la protestation se distingue par le fait qu'elle ne vise pas seulement le battage médiatique autour de l'AI, mais des décisions commerciales concrètes de l'entreprise. Microsoft a également été critiqué pour son soutien à l'armée israélienne, mais après des enquêtes, l'entreprise a pris des mesures pour limiter l'utilisation de ses technologies dans la surveillance de masse des Palestiniens.

D'un autre côté, certains représentants de la Silicon Valley critiquent les étudiants. L'un des fondateurs de Sun Microsystems, le milliardaire Vinod Khosla, a qualifié cette manifestation d'"unilatérale et étroite d'esprit" sur le réseau social X. Selon lui, les étudiants ignorent les intérêts des milliards de personnes qui pourraient bénéficier de l'AI et ne se préoccupent que de leurs propres intérêts basés sur des informations erronées. Néanmoins, pour les dirigeants des grandes entreprises technologiques, le dialogue avec le public et les étudiants devient de plus en plus complexe.