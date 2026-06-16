La startup malaisienne Respond.io lève 62,5 millions de dollars

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La startup malaisienne Respond.io lève 62,5 millions de dollars

Respond.io, une plateforme de gestion de la relation client, a réussi à lever 62,5 millions de dollars lors de son tour de table de série B. Ce financement, mené par Camber Partners, permettra à l'entreprise d'étendre ses services basés sur l'AI et de conquérir de nouveaux marchés. Ce succès est considéré comme un événement majeur pour l'écosystème technologique de la Malaisie. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article .

Basée à Kuala Lumpur, Respond.io a été fondée en 2017 pour résoudre le problème de la communication des entreprises avec leurs clients via divers messageries. Selon TechCrunch, le revenu annuel récurrent (ARR) de la société a atteint 35 millions de dollars, soit une croissance de 169 % par rapport à l'année précédente. Notamment, l'entreprise opère avec une marge bénéficiaire nette de 30 %, un indicateur rare sur le marché actuel du SaaS (Software as a Service).

Intégration de l'AI et des messageries

La plateforme Respond.io unifie des applications populaires telles que WhatsApp, Instagram, TikTok, Messenger, Line, Telegram et WeChat dans un système unique. C'est particulièrement utile pour les secteurs nécessitant des échanges prolongés avec le client : santé, vente automobile, éducation et tourisme. Comme l'a souligné le fondateur Gerardo Salandra, les gens n'achètent pas une voiture ou des services coûteux simplement en visitant un site et en saisissant leur carte bancaire ; ils souhaitent d'abord discuter et obtenir des réponses à leurs questions.

L'avantage principal de la plateforme réside dans ses agents AI. Ces assistants intelligents traitent un grand nombre de requêtes sans intervention humaine, qualifient les prospects et concluent même des ventes. Actuellement, le système traite plus de 2 milliards de messages par trimestre. L'émergence de technologies comme ChatGPT ne représente pas un risque pour l'entreprise, mais sert plutôt de moteur de croissance.

Une nouvelle approche du modèle économique

Respond.io se distingue également de ses concurrents par sa politique tarifaire. Alors que de nombreuses entreprises occidentales facturent par utilisateur (poste de travail), la startup malaisienne facture en fonction du volume de conversations. Cela permet aux entreprises d'optimiser les coûts même lors de la transition vers l'AI et la réduction d'effectifs. Selon Salandra, les plateformes traditionnelles sont adaptées aux e-mails et aux appels, tandis que les messageries n'y sont qu'une fonction additionnelle.

Les nouveaux investissements seront alloués aux objectifs suivants :

  • Élargir l'écosystème par l'acquisition d'autres startups technologiques ;
  • Améliorer davantage les algorithmes d'AI ;
  • Renforcer sa position sur le segment des grands clients corporate (entreprises de 200 à 10 000 employés) ;
  • S'étendre sur les marchés internationaux, notamment en Asie et au Moyen-Orient.
Étant donné que le commerce via Telegram et Instagram continue de croître sur le marché ouzbek, des solutions comme Respond.io pourraient devenir des outils pertinents pour les entrepreneurs locaux à l'avenir. La direction de l'entreprise est convaincue que la demande pour leurs services ne fera qu'augmenter avec le développement de l'AI.

Respond.ioAIStartupInvestissementTechnologie
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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