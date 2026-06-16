Honor X80 Pro Max : luminosité de 10 000 nits et batterie de 11 000 mAh

La société Honor s'apprête à réaliser une véritable révolution technologique sur le marché des smartphones. L'insider reconnu DigitalChatStation a révélé toutes les spécifications techniques du nouveau modèle Honor X80 Pro Max. L'appareil devrait surpasser même les flagships les plus coûteux grâce à sa luminosité d'écran record et sa batterie à très haute capacité. C'est ce qu'indique le rapport de Ixbt.com.

La principale particularité du smartphone réside dans son écran OLED de 6,8 pouces. Cet écran dispose d'une résolution de 2788 x 1280 pixels et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le point le plus impressionnant est que la luminosité maximale de l'affichage atteint 10 000 nits dans certaines zones, et 2000 nits sur l'ensemble de l'écran. Cela garantit une visibilité parfaite de l'image, même sous la lumière directe du soleil.

Sécurité de l'écran et source d'énergie puissante

Soucieux de la santé des utilisateurs, les ingénieurs de Honor ont implémenté une technologie de gradation PWM haute fréquence de 3840 Hz sur l'écran. Cela réduit considérablement la fatigue oculaire. L'appareil fonctionne sur la base d'un processeur Snapdragon 6 Gen 5, assurant l'efficacité énergétique et une performance suffisante pour les tâches quotidiennes.

En termes d'autonomie, le Honor X80 Pro Max revendique une domination absolue. Le smartphone est équipé d'une batterie d'une capacité de 11 000 mAh et prend en charge la technologie de charge rapide 90 W. Avec une telle capacité, l'utilisateur peut se passer de chargeur pendant plusieurs jours, ce qui est particulièrement pertinent pour les régions où la communication active et l'internet mobile sont très développés.

Protection et fonctions intelligentes

Le boîtier de l'appareil est non seulement esthétique, mais également ultra-résistant. Il est protégé selon les normes IP66, IP68, IP69 et même la norme la plus élevée IP69K. Cela signifie que le smartphone est totalement résistant à la poussière et aux jets d'eau chaude à haute pression. Son épaisseur de seulement 8,08 mm et son poids de 203 grammes sont des indicateurs impressionnants pour une batterie aussi volumineuse.

Les capacités de l'appareil photo n'ont pas été négligées. La caméra principale est équipée d'un capteur de 50 mégapixels et d'un stabilisateur d'image optique (OIS). La caméra frontale a une résolution de 8 mégapixels. De plus, l'appareil dispose d'un système intelligent capable de détecter dans quelle main (droite ou gauche) l'utilisateur tient le smartphone, adaptant ainsi l'interface en conséquence.

Selon les informations d'ixbt.com, le Honor X80 Pro Max brise la frontière entre le segment milieu de gamme et les flagships. Bien que la date de présentation officielle et le prix n'aient pas encore été annoncés, ses caractéristiques suscitent déjà un grand intérêt parmi les passionnés de technologie.