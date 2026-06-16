Le vaisseau Dragon de SpaceX retourne sur Terre après son sixième vol

·27·Technologie
Le vaisseau Dragon de SpaceX retourne sur Terre après son sixième vol

L'ère des technologies réutilisables dans l'exploration spatiale franchit une nouvelle étape. Le vaisseau cargo Dragon de SpaceX, après une collaboration réussie de 30 jours avec la Station spatiale internationale (ISS), s'apprête à achever sa mission et à retourner sur Terre. Ce vaisseau a non seulement livré sa cargaison, mais a également prouvé une fois de plus sa fiabilité en effectuant son sixième voyage spatial. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les données d'ixbt.com, le vaisseau Dragon, ayant volé dans le cadre de la mission commerciale CRS-34, devrait se détacher de la station mardi. Si tous les processus techniques se déroulent comme prévu, le vaisseau amerrira dans l'océan Pacifique, au large des côtes de la Californie, mercredi. Ce vaisseau a précédemment participé aux missions CRS-22, CRS-24, CRS-27, CRS-30 et CRS-32, faisant office de véritable « taxi cargo » entre l'espace et la Terre.

Les avantages de la réutilisabilité

Pour cette mission, le vaisseau Dragon a été lancé le 15 mai de cette année depuis Cap Canaveral, en Floride, à bord d'une fusée Falcon 9. Cette technologie développée par les ingénieurs de SpaceX permet de réduire considérablement les coûts de transport de fret spatial. Chaque retour réussi témoigne de la résistance des matériaux utilisés pour la coque et les systèmes internes du vaisseau.

Il convient de noter que le retour du vaisseau Dragon est crucial pour la communauté scientifique. Contrairement aux vaisseaux cargo russes comme Progress, Dragon ne brûle pas dans les couches denses de l'atmosphère. Les vaisseaux Progress sont détruits dans l'atmosphère après avoir accompli leur mission, et leurs débris tombent dans des zones inhabitées de l'océan. Dragon est le seul vaisseau cargo capable de ramener sur Terre, intacts, les résultats d'expériences scientifiques et les équipements défectueux de l'ISS.

Actuellement, les spécialistes surveillent attentivement le détachement du vaisseau de la station et son entrée dans l'atmosphère. À bord se trouvent plusieurs centaines de kilogrammes d'échantillons scientifiques et de matériaux de recherche devant être livrés sur Terre. Leur sécurité dépend directement de l'efficacité du bouclier thermique et du système de parachutes.

Le succès de cette mission est le fruit d'une collaboration à long terme entre SpaceX et la NASA, servant de fondation pour les futurs vols longue distance vers Mars et la Lune. Les vaisseaux réutilisables sont non seulement économiques, mais contribuent également à l'aspect écologique en réduisant les débris spatiaux.

SpaceXDragonISSEspaceElon Musk
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

SpaceX annonce un accord majeur dans l'IA : acquisition de Cursor pour 60 milliards de dollarsSpaceX annonce un accord majeur dans l'IA : acquisition de Cursor pour 60 milliards de dollarsAujourd'hui, 11:22Foundation Alloy révolutionne la métallurgie : les métaux ne sont plus fondusFoundation Alloy révolutionne la métallurgie : les métaux ne sont plus fondusAujourd'hui, 11:20Tournant sur le marché de l'IA : la part de ChatGPT tombe sous les 50 % pour la première foisTournant sur le marché de l'IA : la part de ChatGPT tombe sous les 50 % pour la première foisAujourd'hui, 10:59Internet haut débit dans les avions : Starlink déjà installé sur plus de 7 000 appareilsInternet haut débit dans les avions : Starlink déjà installé sur plus de 7 000 appareilsAujourd'hui, 10:59La Suède revient à l'énergie nucléaire après 40 ans : accord avec Rolls-RoyceLa Suède revient à l'énergie nucléaire après 40 ans : accord avec Rolls-RoyceAujourd'hui, 10:52Nouveaux tourniquets de nouvelle génération déployés dans le métro de Moscou : début de la mise à jour technologiqueNouveaux tourniquets de nouvelle génération déployés dans le métro de Moscou : début de la mise à jour technologiqueAujourd'hui, 10:28
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti