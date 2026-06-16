L'ère des technologies réutilisables dans l'exploration spatiale franchit une nouvelle étape. Le vaisseau cargo Dragon de SpaceX, après une collaboration réussie de 30 jours avec la Station spatiale internationale (ISS), s'apprête à achever sa mission et à retourner sur Terre. Ce vaisseau a non seulement livré sa cargaison, mais a également prouvé une fois de plus sa fiabilité en effectuant son sixième voyage spatial. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les données d'ixbt.com, le vaisseau Dragon, ayant volé dans le cadre de la mission commerciale CRS-34, devrait se détacher de la station mardi. Si tous les processus techniques se déroulent comme prévu, le vaisseau amerrira dans l'océan Pacifique, au large des côtes de la Californie, mercredi. Ce vaisseau a précédemment participé aux missions CRS-22, CRS-24, CRS-27, CRS-30 et CRS-32, faisant office de véritable « taxi cargo » entre l'espace et la Terre.

Les avantages de la réutilisabilité

Pour cette mission, le vaisseau Dragon a été lancé le 15 mai de cette année depuis Cap Canaveral, en Floride, à bord d'une fusée Falcon 9. Cette technologie développée par les ingénieurs de SpaceX permet de réduire considérablement les coûts de transport de fret spatial. Chaque retour réussi témoigne de la résistance des matériaux utilisés pour la coque et les systèmes internes du vaisseau.

Il convient de noter que le retour du vaisseau Dragon est crucial pour la communauté scientifique. Contrairement aux vaisseaux cargo russes comme Progress, Dragon ne brûle pas dans les couches denses de l'atmosphère. Les vaisseaux Progress sont détruits dans l'atmosphère après avoir accompli leur mission, et leurs débris tombent dans des zones inhabitées de l'océan. Dragon est le seul vaisseau cargo capable de ramener sur Terre, intacts, les résultats d'expériences scientifiques et les équipements défectueux de l'ISS.

Actuellement, les spécialistes surveillent attentivement le détachement du vaisseau de la station et son entrée dans l'atmosphère. À bord se trouvent plusieurs centaines de kilogrammes d'échantillons scientifiques et de matériaux de recherche devant être livrés sur Terre. Leur sécurité dépend directement de l'efficacité du bouclier thermique et du système de parachutes.

Le succès de cette mission est le fruit d'une collaboration à long terme entre SpaceX et la NASA, servant de fondation pour les futurs vols longue distance vers Mars et la Lune. Les vaisseaux réutilisables sont non seulement économiques, mais contribuent également à l'aspect écologique en réduisant les débris spatiaux.