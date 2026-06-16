La Suède revient à l'énergie nucléaire après 40 ans : accord avec Rolls-Royce

Le gouvernement suédois a franchi une étape majeure pour assurer la sécurité énergétique du pays et répondre à la demande croissante. La compagnie énergétique Vattenfall a choisi l'entreprise britannique Rolls-Royce SMR comme partenaire fournisseur de petits réacteurs modulaires (SMR) dans le cadre d'un nouveau programme nucléaire. Cette décision met fin à une tradition de près de 40 ans durant laquelle la Suède n'avait construit aucune nouvelle capacité nucléaire. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Pour ce projet stratégique, Rolls-Royce a devancé l'entreprise américaine GE Vernova. Selon les plans initiaux, le choix devait se porter entre cinq réacteurs BWRX-300 développés par GE Vernova ou trois réacteurs de modèle Rolls-Royce SMR. Finalement, la technologie des ingénieurs britanniques a été jugée préférable, et la valeur du contrat devrait s'élever à plusieurs milliards de livres sterling.

La ministre suédoise de l'Énergie, Ebba Busch, a souligné que l'accord conclu avec Rolls-Royce constitue une étape cruciale dans le développement d'une nouvelle génération de production nucléaire dans le pays. Le ministère a exprimé sa conviction que ce projet contribuera à réduire le prix de l'électricité pour les consommateurs à long terme. L'année dernière, le parlement du pays a approuvé le cadre législatif nécessaire au financement de nouveaux réacteurs.

Indépendance énergétique et efficacité économique

Selon les données de Vattenfall, chacun des trois réacteurs fournis par Rolls-Royce aura une puissance de 470 MW. Ils seront capables de produire un total de 12 TVh d'électricité par an. Selon les calculs des experts de Rolls-Royce, cette puissance est suffisante pour couvrir environ 6 % de la consommation annuelle d'électricité de la Suède.

Les nouvelles installations nucléaires devraient être implantées sur le site de la centrale nucléaire existante de Ringhals, dans le sud-ouest du pays. La société Videberg Kraft sera chargée de la mise en œuvre du projet. 80 % des parts de cette entreprise appartiennent à la société d'État Vattenfall, tandis que les 20 % restants sont contrôlés par un consortium des plus grands géants industriels de Suède.

Selon les prévisions du gouvernement, les besoins en électricité en Suède pourraient doubler d'ici 2045. Par conséquent, l'État est prêt à allouer des centaines de milliards de couronnes suédoises pour développer le secteur nucléaire. Le premier réacteur modulaire devrait être mis en service au milieu des années 2030, après avoir passé tous les processus de licence et d'autorisation.

Comme l'écrit la publication ixbt.com, ce contrat devient l'un des plus grands projets internationaux pour Rolls-Royce dans le segment des petits réacteurs modulaires. Ces technologies se distinguent par une construction plus rapide et un niveau de sécurité plus élevé que les grandes centrales nucléaires traditionnelles, ce qui est crucial pour des pays comme la Suède, qui respectent strictement les normes environnementales.