La société SpaceX, dirigée par Elon Musk, a annoncé un nouvel accord qui secoue le monde technologique. L'entreprise a accepté d'acquérir Cursor, une startup développant des outils d'IA pour la programmation, en échange d'actions d'une valeur de 60 milliards de dollars. Cette étape stratégique intervient quelques jours après que SpaceX a finalisé son processus historique d'IPO (introduction en bourse). C'est ce que rapporte Techcrunch.com.

Cet accord vise à renforcer la division IA au sein de SpaceX. Il convient de noter que cette division a été formée plus tôt cette année à la suite d'une fusion avec la société xAI d'Elon Musk. Selon TechCrunch, Cursor prévoyait d'attirer des investissements de géants tels qu'Andreessen Horowitz, Thrive et NVIDIA avant l'accord avec SpaceX, et sa valeur marchande était estimée à 50 milliards de dollars.

Objectifs stratégiques et perspectives du marché

Dans un rapport présenté aux investisseurs, SpaceX a estimé le marché des produits d'IA comme étant colossal, atteignant près de 26 billions de dollars. Ce chiffre est presque équivalent au PIB des États-Unis. En acquérant Cursor, l'entreprise vise à obtenir un avantage concurrentiel face aux laboratoires d'AI leaders mondiaux. L'accord devrait être finalisé au troisième trimestre de cette année.

Il convient également de mentionner que la branche IA de SpaceX a récemment rencontré plusieurs difficultés et controverses. En particulier, la possibilité de créer des images deepfake inappropriées via la plateforme a suscité de vives réactions du public. Cette division est actuellement en cours de restructuration, et les technologies de Cursor devraient constituer un socle important dans ce processus.

Conditions financières de l'accord

Selon les conditions initiales annoncées en avril, SpaceX avait deux options : acquérir Cursor pour 60 milliards de dollars en actions, ou payer une indemnité de rupture (break-up fee) de 10 milliards de dollars en cas d'annulation de l'accord. L'entreprise a choisi la première option, décidant de lier étroitement son avenir à l'IA.

Le nom de Cursor n'est pas inconnu des passionnés de technologie et des développeurs ouzbeks. Cette plateforme est considérée comme l'un des outils les plus avancés au monde pour automatiser le processus d'écriture de code et corriger les erreurs. L'intégration de cette startup par une entreprise comme SpaceX, spécialisée dans les technologies spatiales, signifie que des logiciels d'ingénierie complexes seront également créés à l'aide de l'IA à l'avenir.

Selon les experts, cet achat fait partie de la stratégie d'Elon Musk visant à unifier tous ses projets — Tesla, SpaceX et xAI — dans un seul écosystème technologique. Désormais, SpaceX ambitionne non seulement de conquérir l'espace, mais aussi de devenir une force dominante sur le marché des logiciels.