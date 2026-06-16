Threads atteint 500 millions d'utilisateurs : nouvelles fonctionnalités dévoilées

·31·Technologie
Threads atteint 500 millions d'utilisateurs : nouvelles fonctionnalités dévoilées

Le réseau social Threads, propriété de Meta, a franchi une nouvelle étape de son développement. Selon les données officielles de l'entreprise, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels de la plateforme a dépassé les 500 millions. Ce chiffre confirme une fois de plus que Threads mène une lutte sérieuse contre son principal concurrent, la plateforme X (anciennement Twitter). C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Parallèlement à ces statistiques encourageantes, Threads a annoncé une série de nouvelles opportunités pour les utilisateurs. La principale est l'outil nommé "Your Algo". Cette fonction permet aux utilisateurs de contrôler personnellement le contenu de leur fil. Auparavant, les utilisateurs devaient écrire des posts publics pour signaler leurs intérêts à l'algorithme, désormais, cela peut être fait de manière confidentielle.

Gestion de l'algorithme et centre communautaire

Via la fonction "Your Algo", les utilisateurs peuvent choisir de voir plus ou moins de posts sur un sujet spécifique. Il est possible de définir cette préférence pour une durée d'un, trois ou sept jours. Selon TechCrunch, une telle fonction n'existe pas encore sur la plateforme X, ce qui donne un avantage concurrentiel supplémentaire à Threads. Actuellement, cette nouveauté a été déployée aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

De plus, Threads a sorti sa section "Communities" (Communautés) de la phase bêta pour l'ouvrir à tous. Désormais, les utilisateurs peuvent trouver plus facilement des communautés correspondant à leurs centres d'intérêt via le "Communities Hub". Chaque communauté dispose de sa propre icône, facilitant ainsi leur distinction dans le fil.

Communication en direct et temps réel

Le réseau social Threads étend également ses capacités de communication en temps réel. La fonction "Live Chats" (Chats en direct), lancée en avril, sera désormais accessible à davantage de communautés. D'ici juillet, toutes les communautés devraient pouvoir organiser leurs propres chats. Cette fonction crée un espace de communication pratique pour les fans, notamment lors de grands événements culturels et sportifs, comme la Coupe du Monde de football.

Selon Connor Hayes, responsable d'Instagram, les utilisateurs apprécient l'environnement de Threads, décrit comme "sans bruit" et basé sur le texte, contrairement aux autres plateformes. Les nouvelles fonctionnalités introduites comprennent :

  • La possibilité de co-héberger des chats ;
  • Le partage de citations de chat (quote moments) vers le fil personnel ;
  • Un système Discovery Hub mis à jour pour rechercher des communautés.
À ses débuts, Threads avait été critiqué pour l'absence de fonctions essentielles comme le système de recherche et les hashtags. Cependant, avec le temps, la plateforme a non seulement comblé ces lacunes, mais a également introduit des approches inexistantes sur X. Le cap des 500 millions n'est pas qu'un simple chiffre pour Threads, mais la preuve qu'il consolide sa place sur le marché mondial des réseaux sociaux.

ThreadsMetaRéseau SocialTechnologieAlgorithme
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Astrobotic présente le module lunaire Griffin-1 : détails de la nouvelle missionAstrobotic présente le module lunaire Griffin-1 : détails de la nouvelle missionAujourd'hui, 12:56Découverte d'un marché illégal de batteries de voitures électriques usagées en ChineDécouverte d'un marché illégal de batteries de voitures électriques usagées en ChineAujourd'hui, 12:53Le Redmi Turbo 5 arrive sur le marché mondial : batterie géante et mises à jour prolongéesLe Redmi Turbo 5 arrive sur le marché mondial : batterie géante et mises à jour prolongéesAujourd'hui, 12:24Microsoft Teams détecte la présence au bureau via le Wi-FiMicrosoft Teams détecte la présence au bureau via le Wi-FiAujourd'hui, 12:22Vivo prépare le smartphone abordable T5 Lite 5G : batterie 6500 mAh et écran 120 HzVivo prépare le smartphone abordable T5 Lite 5G : batterie 6500 mAh et écran 120 HzAujourd'hui, 11:52Telegram bloqué en Inde : fraudes lors des examens nationaux en causeTelegram bloqué en Inde : fraudes lors des examens nationaux en causeAujourd'hui, 11:50
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti