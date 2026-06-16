Découverte d'un marché illégal de batteries de voitures électriques usagées en Chine

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Découverte d'un marché illégal de batteries de voitures électriques usagées en Chine

Un vaste réseau lié au commerce illégal de batteries de voitures électriques en fin de vie a été démantelé en Chine. Selon une enquête de la chaîne CCTV, des batteries dangereuses qui auraient dû être recyclées sont reconditionnées et installées massivement dans des vélos électriques. Cette situation enfreint non seulement les règles de sécurité technique, mais entraîne également une augmentation des incendies dans les rues. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les données officielles, les blocs d'alimentation hors d'usage doivent être recyclés par des entreprises certifiées. Cependant, dans la pratique, ces batteries finissent dans des ateliers clandestins. Là, des techniciens modifient le câblage d'origine, désactivent les systèmes de protection et assemblent des modules haute tension de 60 ou 72 V. Or, la limite normative pour les véhicules légers destinés aux consommateurs est fixée à 48 V.

Ateliers clandestins et modifications dangereuses

Dans les centres de distribution illégaux, ces modifications dangereuses sont facturées seulement 20 yuans (environ 3 USD). Le plus regrettable est que certaines entreprises officielles du secteur énergétique soient impliquées dans ce réseau. Des usines certifiées, censées détruire les batteries sur papier, s'occupent en réalité de les revendre via des canaux illégaux.

Cette situation est jugée extrêmement dangereuse du point de vue de la sécurité technique. Les experts soulignent que dans les ateliers clandestins, les circuits de protection contre les courts-circuits et les surcharges sont délibérément coupés. Cela augmente considérablement le risque d'explosion ou d'incendie à tout moment.

Statistiques et conséquences

Les chiffres cités dans les rapports des services de sécurité montrent la gravité de la situation :

  • près de 33 % de tous les incendies de vélos électriques sont liés à des modifications illégales des circuits ;
  • 80 % de ces incendies sont causés précisément par des batteries usagées provenant de voitures électriques.
Étant donné que les vélos et scooters électriques deviennent populaires sur le marché ouzbek ces dernières années, ce problème est également pertinent pour notre région. Des chargeurs suspects à bas prix pourraient être fabriqués de la même manière illégale.

Le gouvernement chinois prend actuellement des mesures pour mettre fin à ce marché clandestin et contrôler strictement le processus de recyclage. Les experts recommandent aux utilisateurs de s'adresser uniquement aux centres de service officiels et de ne pas modifier arbitrairement leurs équipements.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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