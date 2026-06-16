Le ministère de la Justice des États-Unis défend la société xAI d'Elon Musk

Le ministère de la Justice des États-Unis est intervenu dans le procès concernant l'utilisation non autorisée de turbines à gaz dans les centres de données de xAI, appartenant à Elon Musk, à Memphis. Le gouvernement souligne que l'arrêt de ces équipements pourrait menacer la sécurité nationale. Selon Wired, cette affaire illustre l'importance croissante des technologies d'AI dans le domaine militaire. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Dans une plainte déposée en avril par la NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), il était affirmé que des dizaines de turbines à gaz naturel étaient utilisées illégalement dans les centres de données Colossus et Colossus 2 de xAI. Cependant, dans un mémorandum soumis au tribunal, le ministère de la Justice a déclaré que l'extinction de ces turbines nuirait à la sécurité économique et énergétique des États-Unis.

Le ministère a précisé que le modèle d'AI Grok, développé par xAI, est l'un des quatre modèles principaux soutenant les opérations stratégiques du département de la Défense des États-Unis. Plus précisément, cette technologie a joué un rôle crucial dans les opérations militaires au Moyen-Orient, notamment pour la coordination des frappes sur des cibles en Iran. Par conséquent, si l'alimentation énergétique des capacités de calcul était interrompue, les opérations militaires pourraient être compromises.

Problèmes environnementaux et débats juridiques

Actuellement, un total de 57 turbines à gaz sont en service dans les centres de données de xAI. L'entreprise considère ces équipements comme « mobiles » car ils sont montés sur remorques, et affirme être exemptée des règles strictes sur la pollution atmosphérique pendant un an. Cependant, les écologistes et les représentants de la NAACP soulignent qu'en vertu de la législation fédérale, de tels équipements devraient être classés comme installations fixes et posséder les permis appropriés.

Les résidents locaux et les militants se plaignent d'une dégradation brutale de la qualité de l'air dans la région depuis la mise en service du centre de données. Le nombre de turbines a plus que doublé depuis l'année dernière, entraînant une augmentation des substances nocives, notamment le formaldéhyde et l'oxyde d'azote. Ces substances sont connues pour augmenter les risques d'asthme, de cancer et de maladies cardiovasculaires.

Plans futurs et investissements massifs

Malgré les objections environnementales, l'empire de l'AI d'Elon Musk continue de s'étendre. xAI, intégrée à l'écosystème de SpaceX, prévoit d'acheter pour 2,8 milliards de dollars supplémentaires de turbines à gaz au cours des trois prochaines années pour alimenter ses centres de données. Au moins 2 milliards de dollars de ce montant seront spécifiquement alloués aux turbines mobiles.

Cette situation a porté le conflit entre les géants technologiques et les organisations de protection de l'environnement à un nouveau stade. D'un côté se trouvent la sécurité nationale et la course aux innovations, et de l'autre, la santé publique et les normes environnementales. La décision finale du tribunal devrait définir les futures règles de développement de l'infrastructure d'AI aux États-Unis.