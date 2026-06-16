SpaceX, qui a révolutionné le domaine des technologies spatiales, a établi un record absolu sur le marché financier mondial via son introduction en bourse (IPO). L'entreprise fondée par Elon Musk a franchi l'étape la plus importante de ses 24 ans d'histoire en entrant sur le marché boursier et en captivant l'attention des investisseurs. Cet événement marque un tournant majeur non seulement pour le monde technologique, mais aussi pour l'économie mondiale. C'est ce que rapporte Techcrunch.com dans son article.

Selon TechCrunch, SpaceX a mis en vente 555,6 millions d'actions évaluées à 135 dollars chacune. Bien qu'il ait été initialement prévu de lever 75 milliards de dollars, ce chiffre a finalement atteint 85,7 milliards de dollars. Avec ce résultat, SpaceX devient l'auteur de la plus grande IPO de l'histoire de l'humanité. Suite à ce succès, la fortune d'Elon Musk a grimpé en flèche, lui permettant d'obtenir officiellement le statut de premier trillionnaire au monde.

Croissance fulgurante et records sur le marché

Les actions de SpaceX ont commencé à s'échanger sur le Nasdaq à 150 dollars et ont rapidement augmenté leur valeur de 11 %. L'intérêt des investisseurs était tel que le prix des actions a grimpé jusqu'à 160,95 dollars dès le premier jour de cotation. En conséquence, la capitalisation boursière totale de l'entreprise a atteint 2,7 trillions de dollars, faisant d'elle l'une des cinq entreprises les plus chères au monde, dépassant même le géant Amazon.

Le volume des transactions a été bien plus élevé que prévu. La plateforme Robinhood a annoncé avoir enregistré un trafic record sur son système après les débuts de SpaceX. Les grandes banques ont également largement profité de ce processus : des institutions financières telles que Goldman Sachs et Morgan Stanley ont perçu environ 500 millions de dollars de commissions en facilitant les transactions.

Plans stratégiques et possibilité de fusion avec Tesla

Quelques jours après l'IPO, SpaceX a annoncé ses plans d'expansion. L'entreprise a indiqué qu'elle acquerrait la startup Cursor en échange d'actions d'une valeur de 60 milliards de dollars. Cette étape devrait renforcer davantage les capacités de SpaceX dans les domaines du logiciel et de l'AI. Par ailleurs, la directrice des opérations, Gwynne Shotwell, a fait une déclaration surprise lors d'une interview sur la chaîne CNBC.

Mme Shotwell a souligné qu'à l'avenir, une fusion entre SpaceX et Tesla pourrait considérablement faciliter les activités de gestion d'Elon Musk. Bien qu'il ne s'agisse pas encore d'un plan officiel, une telle possibilité a suscité des débats passionnés parmi les actionnaires de Tesla et les analystes de marché. La fusion de ces deux géants pourrait créer une synergie sans précédent dans les secteurs de l'énergie et des transports.

Le passage de SpaceX au statut d'entreprise publique est également significatif pour les marchés émergents comme l'Ouzbékistan. La stabilité financière de l'entreprise, qui étend la couverture internet mondiale via le réseau Starlink, contribuera à populariser davantage les services d'internet satellitaire à haute vitesse dans notre région dans un avenir proche. Désormais, l'entreprise continuera son chemin non seulement en conquérant l'espace, mais aussi en tant qu'acteur le plus puissant du système financier mondial.