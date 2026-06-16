La startup Flutterwave valorisée à 3,2 milliards de dollars après un investissement de Ripple

Flutterwave, l'un des plus grands opérateurs d'infrastructure de paiement en Afrique, a annoncé la clôture de son dernier tour de table. À l'issue de cette phase de financement, la valorisation totale de la startup a atteint 3,2 milliards de dollars. L'aspect le plus notable de ce tour est la participation de Ripple, l'un des leaders mondiaux des technologies blockchain, en tant qu'investisseur. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Pour l'instant, l'entreprise n'a pas révélé le montant exact levé lors de cette étape, mais selon les représentants de Flutterwave, le volume total des investissements injectés dans le projet a dépassé 500 millions de dollars. La participation de Ripple s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique entre les deux sociétés visant à étendre les services financiers numériques sur le continent africain.

Obstacles et nouvelles solutions pour les paiements transfrontaliers

Flutterwave opère principalement dans le domaine des paiements transfrontaliers. Aujourd'hui, en Afrique, les transferts de fonds internationaux sont un processus complexe en raison de la fragmentation des systèmes bancaires, de l'instabilité des taux de change et d'un contrôle strict. Souvent, les transactions intra-continentales transitent par des villes européennes comme Londres, ce qui entraîne des délais et des coûts supplémentaires.

Flutterwave vise à résoudre ces problèmes en intégrant des technologies API. Cela permet au marché africain global de fonctionner comme un espace financier unique. Plus tôt cette année, l'entreprise a renforcé sa base technologique en acquérant la startup bancaire Mono.

Selon ixbt.com, Flutterwave a également lancé le mois dernier des solutions de stablecoin pour les entreprises en collaboration avec Polygon Labs. Cette technologie permet de transférer des fonds plus rapidement et à moindre coût en contournant les systèmes bancaires traditionnels. Le partenariat avec Ripple aidera l'entreprise à perfectionner davantage son infrastructure de gestion des actifs numériques.

Cet accord est également d'une importance stratégique pour Ripple, car l'entreprise cherche à consolider sa position sur le marché africain. Actuellement, Flutterwave opère avec succès dans 35 pays du continent. Ce partenariat devrait accroître l'inclusion financière dans la région et accélérer l'intégration des technologies de cryptomonnaie dans l'économie réelle.