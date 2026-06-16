Snap présente ses lunettes AR Specs tant attendues : prix et fonctionnalités

Après des années de recherche, Snap a enfin dévoilé au grand public sa nouvelle génération de lunettes intelligentes Specs. Présenté lors d'une conférence sur l'intelligence artificielle à Long-Bich, cet appareil devrait ouvrir une nouvelle page dans le monde des technologies de réalité augmentée (AR). Cependant, le prix de l'appareil a surpris beaucoup de monde — le nouveau gadget est fixé à 2 195 dollars. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon ixbt.com, les précommandes pour les lunettes Specs débuteront le 16 juin. Dans un premier temps, l'appareil sera livré sur les marchés des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France. Il convient de noter que Snap travaille sur ce projet depuis plus de dix ans. La société avait lancé pour la dernière fois une version destinée aux consommateurs en 2019, après quoi tous les modèles ont été présentés en circuit fermé uniquement pour les développeurs.

Caractéristiques techniques et design

Visuellement, les Specs rappellent des lunettes de soleil légèrement plus volumineuses. Leur principal avantage est que tous les processus de calcul sont effectués directement dans l'appareil. Autrement dit, elles ne nécessitent aucun bloc externe ou connexion filaire. L'appareil fonctionne grâce à deux processeurs Snapdragon et dispose d'un champ de vision de 51 degrés, capable d'afficher 16 millions de couleurs.

Le poids du gadget varie de 132 à 136 grammes selon le modèle. Bien que cet indicateur soit nettement plus lourd que celui des lunettes Meta Ray-Ban, il est beaucoup plus léger que le casque Apple Vision Pro. La batterie permet quatre heures d'utilisation continue, et un étui de charge spécial peut prolonger le temps de fonctionnement total jusqu'à 20 heures.

Fonctionnalités et intelligence artificielle

Les Specs offrent aux utilisateurs non seulement la possibilité de regarder des vidéos ou de prendre des photos, mais aussi un environnement de travail complet. Il est possible de naviguer sur Internet, de consulter ses e-mails et d'utiliser des applications de productivité via l'appareil. De plus, la possibilité de jouer à des jeux est disponible. La fonction « EyeConnect » est particulièrement remarquable : lorsque deux utilisateurs se regardent, une session de jeu multijoueur s'active automatiquement entre eux.

Le point fort du nouvel appareil est l'intelligence artificielle contextuelle. Si l'utilisateur regarde un objet et pose une question à son sujet, les lunettes fournissent immédiatement les informations nécessaires. Ce type de système d'assistant AI devient actuellement le principal terrain de compétition sur le marché des lunettes intelligentes.

En ce qui concerne le prix, la valeur de 2 195 dollars rapproche les Specs du segment des passionnés de haute technologie et des professionnels plutôt que du marché de masse. À titre de comparaison, les lunettes Meta Ray-Ban commencent à 350 dollars, tandis que l'Apple Vision Pro est évalué à environ 3 500 dollars. Cette étape de Snap est considérée comme une tentative importante, bien qu'onéreuse, d'intégrer les technologies AR dans la vie quotidienne.