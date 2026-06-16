Snap présente ses lunettes AR Specs tant attendues : prix et fonctionnalités

·3·Technologie
Snap présente ses lunettes AR Specs tant attendues : prix et fonctionnalités

Après des années de recherche, Snap a enfin dévoilé au grand public sa nouvelle génération de lunettes intelligentes Specs. Présenté lors d'une conférence sur l'intelligence artificielle à Long-Bich, cet appareil devrait ouvrir une nouvelle page dans le monde des technologies de réalité augmentée (AR). Cependant, le prix de l'appareil a surpris beaucoup de monde — le nouveau gadget est fixé à 2 195 dollars. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon ixbt.com, les précommandes pour les lunettes Specs débuteront le 16 juin. Dans un premier temps, l'appareil sera livré sur les marchés des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France. Il convient de noter que Snap travaille sur ce projet depuis plus de dix ans. La société avait lancé pour la dernière fois une version destinée aux consommateurs en 2019, après quoi tous les modèles ont été présentés en circuit fermé uniquement pour les développeurs.

Caractéristiques techniques et design

Visuellement, les Specs rappellent des lunettes de soleil légèrement plus volumineuses. Leur principal avantage est que tous les processus de calcul sont effectués directement dans l'appareil. Autrement dit, elles ne nécessitent aucun bloc externe ou connexion filaire. L'appareil fonctionne grâce à deux processeurs Snapdragon et dispose d'un champ de vision de 51 degrés, capable d'afficher 16 millions de couleurs.

Le poids du gadget varie de 132 à 136 grammes selon le modèle. Bien que cet indicateur soit nettement plus lourd que celui des lunettes Meta Ray-Ban, il est beaucoup plus léger que le casque Apple Vision Pro. La batterie permet quatre heures d'utilisation continue, et un étui de charge spécial peut prolonger le temps de fonctionnement total jusqu'à 20 heures.

Fonctionnalités et intelligence artificielle

Les Specs offrent aux utilisateurs non seulement la possibilité de regarder des vidéos ou de prendre des photos, mais aussi un environnement de travail complet. Il est possible de naviguer sur Internet, de consulter ses e-mails et d'utiliser des applications de productivité via l'appareil. De plus, la possibilité de jouer à des jeux est disponible. La fonction « EyeConnect » est particulièrement remarquable : lorsque deux utilisateurs se regardent, une session de jeu multijoueur s'active automatiquement entre eux.

Le point fort du nouvel appareil est l'intelligence artificielle contextuelle. Si l'utilisateur regarde un objet et pose une question à son sujet, les lunettes fournissent immédiatement les informations nécessaires. Ce type de système d'assistant AI devient actuellement le principal terrain de compétition sur le marché des lunettes intelligentes.

En ce qui concerne le prix, la valeur de 2 195 dollars rapproche les Specs du segment des passionnés de haute technologie et des professionnels plutôt que du marché de masse. À titre de comparaison, les lunettes Meta Ray-Ban commencent à 350 dollars, tandis que l'Apple Vision Pro est évalué à environ 3 500 dollars. Cette étape de Snap est considérée comme une tentative importante, bien qu'onéreuse, d'intégrer les technologies AR dans la vie quotidienne.

SnapSpecsLunettes ARTechnologieIntelligence Artificielle
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Méfiance envers l'intelligence artificielle : pourquoi les consommateurs fuient-ils le contenu AI ?Méfiance envers l'intelligence artificielle : pourquoi les consommateurs fuient-ils le contenu AI ?Aujourd'hui, 16:57Robinhood licencie près de 300 employés : l'IA n'est plus une excuseRobinhood licencie près de 300 employés : l'IA n'est plus une excuseAujourd'hui, 16:24IPO historique de SpaceX : Elon Musk devient le premier trillionnaire au mondeIPO historique de SpaceX : Elon Musk devient le premier trillionnaire au mondeAujourd'hui, 15:55La startup Flutterwave valorisée à 3,2 milliards de dollars après un investissement de RippleLa startup Flutterwave valorisée à 3,2 milliards de dollars après un investissement de RippleAujourd'hui, 15:55Le ministère de la Justice des États-Unis défend la société xAI d'Elon MuskLe ministère de la Justice des États-Unis défend la société xAI d'Elon MuskAujourd'hui, 15:26Nouveau leader des gadgets AI : Plaud dépasse les 100 millions de dollars de revenusNouveau leader des gadgets AI : Plaud dépasse les 100 millions de dollars de revenusAujourd'hui, 15:20
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti
Les maquettes de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max montrées pour la première fois en vidéo en direct
Les maquettes de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max montrées pour la première fois en vidéo en direct