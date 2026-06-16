Mobileye annonce le lancement de son service de robotaxis aux États-Unis

La société israélienne Mobileye a annoncé sa transition de fournisseur de technologies de conduite autonome à opérateur complet. Ce géant, filiale d'Intel, prévoit de lancer son propre service de robotaxis dans l'une des villes américaines en 2027. Cette étape marque un tournant majeur dans la stratégie de l'entreprise, la plaçant aux côtés de concurrents tels que Waymo et Tesla. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Pour l'instant, Mobileye n'a pas révélé dans quelle ville le service sera lancé. Dans la phase initiale, au cours de l'année 2027, une flotte de 100 véhicules sans chauffeur sera constituée. Si le projet réussit, l'entreprise ambitionne d'étendre son parc à 17 000 robotaxis au cours des cinq années suivantes.

Changement stratégique et nouveau modèle économique

Selon une déclaration d'Amnon Shashua, fondateur et PDG de Mobileye, la révolution des robotaxis ne fait que commencer et a le potentiel de transformer radicalement notre façon de voyager dans le monde. L'entreprise était longtemps connue comme fournisseur de puces de vision par ordinateur et de systèmes d'aide à la conduite (ADAS) pour des géants automobiles tels que Volkswagen.

Désormais, l'entreprise souhaite non seulement vendre de la technologie, mais aussi s'implanter sur le marché des services. Pour ce faire, Mobileye crée sa propre division opérationnelle. L'application Moovit, appartenant à l'entreprise, sera utilisée pour la gestion des clients et des commandes. Cette intégration permettra d'offrir un service pratique et clé en main aux utilisateurs.

Pourquoi les robotaxis ?

Dès 2018, Amnon Shashua avait souligné dans une interview que le business des robotaxis était une étape cruciale vers la création de véhicules totalement autonomes pour le grand public. Selon lui, il est impossible de produire des voitures sans chauffeur sûres pour un usage privé sans avoir perfectionné la technologie en conditions réelles via des services de robotaxis.

Fait intéressant, Mobileye n'a pas encore officiellement confirmé le modèle utilisé pour sa flotte de robotaxis. L'entreprise a seulement indiqué qu'elle collaborerait avec des « fabricants de plateformes prêtes pour la conduite autonome ». Cependant, ixbt.com et d'autres sources notent que les communiqués de presse officiels illustrent une version modifiée du crossover électrique Ora iQ de la société chinoise Great Wall Motors.

Cette nouvelle pourrait affecter les relations entre Mobileye et ses partenaires, car l'entreprise entre désormais en concurrence directe avec les constructeurs automobiles auxquels elle vend sa technologie. Malgré cela, la direction de Mobileye est convaincue que cette nouvelle orientation complétera son activité principale de fournisseur.