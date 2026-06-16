Le navigateur Opera One a été profondément mis à jour : les utilisateurs créent désormais leur propre interface

Les développeurs du navigateur Opera One ont annoncé une refonte complète du système de personnalisation de l'interface utilisateur. L'objectif principal de la mise à jour est de rendre le processus de configuration du design du navigateur plus intuitif, clair et pratique. Selon ixbt.com, ces changements ont été effectués sur la base de nombreuses demandes et analyses d'utilisateurs. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Le nouvel éditeur modifie non seulement l'aspect visuel, mais aussi l'accès au catalogue de thèmes et les méthodes de gestion. Désormais, aussi bien les nouveaux utilisateurs que les développeurs expérimentés peuvent adapter l'environnement du navigateur à leurs goûts en quelques secondes. Cela permet à la plateforme Opera One de se démarquer de ses concurrents sur le marché.

Nouvelles possibilités de personnalisation

L'un des aspects les plus importants de la mise à jour est la simplification de la possibilité pour les utilisateurs d'installer leurs propres fonds d'écran (wallpaper). Pour ce faire, il suffit de choisir un thème classique dans le menu « Easy Setup » et de cliquer sur le bouton « Ajouter son propre fond d'écran ». Parallèlement, la fonction de gestion indépendante des couleurs de l'interface et de leur niveau de saturation a été conservée.

De plus, les développeurs ont préparé une surprise spéciale pour les fans de football. Le nouveau thème football ne comprend pas seulement des décorations visuelles, mais aussi des effets sonores spéciaux pour le navigateur et le clavier. Cela permet à l'utilisateur de s'immerger dans l'ambiance du stade et de ressentir l'atmosphère des matchs.

Les principaux changements techniques de la nouvelle interface sont les suivants :

Un panneau de navigation simplifié pour la gestion des thèmes ;

Un mécanisme rapide pour charger ses propres fonds d'écran ;

Des indicateurs spéciaux pour les thèmes avec accompagnement sonore ;

Une palette étendue pour un réglage plus précis des couleurs de l'interface.

Il convient de noter que des symboles spéciaux pour les thèmes sonores apparaissent désormais dans le menu « Easy Setup ». Cela permet aux utilisateurs de savoir à l'avance quelle variante de design possède des effets audio et de gérer plus facilement cette fonction. L'équipe d'Opera vise, à travers cette mise à jour, à porter l'interaction entre l'utilisateur et le logiciel à un nouveau niveau.

Ces mises à jour sont déjà disponibles pour les utilisateurs ouzbeks. Toutes ces commodités peuvent être utilisées en téléchargeant la dernière version du navigateur Opera One ou en mettant à jour le logiciel existant. Les fonctions de personnalisation devraient être particulièrement appréciées des jeunes et des créatifs qui aiment décorer leur environnement de bureau de manière unique.