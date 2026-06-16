Faille dans le système de la FIFA : des hackers auraient pu interrompre la diffusion de la Coupe du Monde

Il a été révélé que la sécurité des diffusions de la Coupe du Monde de football a été gravement compromise. Un chercheur en cybersécurité a découvert une faille critique dans les systèmes internes de la FIFA, permettant à des tiers de contrôler les images des matchs diffusés dans le monde entier. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon l'expert opérant sous le pseudonyme BobDaHacker, il a réussi à accéder à plusieurs plateformes internes de la FIFA. Pour ce faire, il s'est simplement inscrit comme agent de joueur sur le portail d'enregistrement officiel des agents de l'organisation. En raison d'une erreur système, un utilisateur ordinaire s'est retrouvé avec des privilèges de haut niveau.

La cause principale du problème réside dans une faille du système backend API de la FIFA, qui ne vérifiait pas si l'utilisateur avait le droit d'accéder à certaines données. Par conséquent, le chercheur a pu prendre le contrôle non seulement de la base de données, mais aussi du système de gestion des diffusions télévisées.

Les écrans de diffusion et des commentateurs étaient menacés

Selon TechCrunch, cette vulnérabilité aurait permis à un attaquant de modifier ce qui s'affiche sur les écrans des téléspectateurs du monde entier ainsi que les informations sur les moniteurs des commentateurs. Le chercheur souligne qu'un hacker aurait pu prendre le contrôle de toutes les caméras simultanément et remplacer le flux en direct par une autre vidéo.

"Un seul attaquant aurait pu s'emparer de toutes les caméras en même temps. Le hacker aurait pu remplir toute la diffusion de la Coupe du Monde de la FIFA de vidéos humoristiques ou de n'importe quel contenu", écrit BobDaHacker sur son blog. Cette situation aurait pu devenir la plus grande cyberattaque de l'histoire des diffusions sportives.

Le chercheur a signalé la faille mardi soir. Les responsables de la FIFA ont réagi rapidement et ont corrigé l'erreur en quelques heures. Cependant, l'organisation n'a pas officiellement reconnu ce rapport et n'a pas exprimé sa gratitude envers l'expert en cybersécurité.

Pour l'instant, la FIFA n'a pas répondu aux demandes des médias concernant cet incident. Cet événement démontre une fois de plus à quel point les grands événements sportifs et leur infrastructure numérique sont vulnérables aux cyberattaques. Pour les fans de football, de telles mesures de sécurité sont cruciales, car la qualité et la continuité des diffusions internationales dépendent directement de ces systèmes.