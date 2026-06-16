Google présente Android 17 : révolution pour Gemini et le multitâche

Google a officiellement annoncé la version finale de son prochain système d'exploitation — Android 17. Parallèlement, Wear OS 7 pour les montres connectées a également été présenté. Les mises à jour seront d'abord disponibles pour les propriétaires d'appareils Pixel, apportant non seulement des changements d'interface, mais aussi propulsant les capacités de l'AI vers un nouveau stade. Cette étape s'inscrit dans la stratégie de Google pour maintenir son leadership dans la course à l'AI face à Apple. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

L'aspect le plus important d'Android 17 est l'intégration profonde du modèle d'AI Gemini au système. Plus précisément, grâce au modèle Lyria 3, les utilisateurs pourront créer de la musique à partir de commandes textuelles ou d'images. De plus, le modèle multimodal Gemini Omni permet de modifier des vidéos directement pendant le processus de communication. Selon ixbt.com, la fonction de traduction speech-to-speech basée sur la technologie AudioLM a été considérablement améliorée sur les appareils Pixel 10a.

Multitâche et nouvelles fonctionnalités d'interface

L'apparence du système a également subi des changements importants. La nouvelle « Bubble bar » permet aux utilisateurs de basculer rapidement entre les applications et de les organiser. C'est particulièrement pratique pour ceux qui travaillent avec plusieurs programmes simultanément. Pour les utilisateurs actifs des réseaux sociaux, une fonction d'enregistrement simultané de la caméra selfie et de l'écran a été ajoutée, facilitant la création de vidéos de réaction pour TikTok ou Instagram.

Il y a également une nouveauté inattendue concernant l'interconnectivité : Android Quick Share est désormais compatible avec la technologie AirDrop d'Apple. Cela permet le partage de fichiers interplateformes même sur des modèles plus anciens comme le Pixel 8a et 9a. De plus, les utilisateurs pourront laisser des messages vocaux personnalisés pour les situations où ils ne peuvent pas répondre.

Sécurité et montres connectées

Avec la mise à jour Wear OS 7, les montres connectées sont devenues plus intelligentes. Désormais, si la Pixel Watch détecte un accident de voiture, une chute ou un arrêt cardiaque, elle envoie automatiquement une notification aux services d'urgence et à vos proches. De plus, les montres fonctionnent désormais plus efficacement avec les futures lunettes AI de Google et d'autres accessoires intelligents.

Les nouveautés suivantes ont été introduites dans le domaine de la sécurité :

une fonction pour marquer un appareil comme « perdu » dans la section Find Hub ;

Live Threat Detection — un système de détection des menaces en temps réel ;

la possibilité de limiter le contenu via un code PIN pour le contrôle parental, sans connexion à un compte Google.

Il y a également une nouveauté spéciale pour les amateurs de jeux : un nouveau mode jeu pour les smartphones pliables a été présenté. L'écran est divisé selon un ratio 50/50, la partie inférieure devenant un gamepad dynamique. De tels changements font d'Android 17 non seulement un système d'exploitation, mais un écosystème flexible adapté aux besoins quotidiens de l'utilisateur.