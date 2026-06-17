Révolution en astronomie solaire : une optique de 6 millimètres transforme l'exploration spatiale

Des ingénieurs de l'Université de Californie (San Diego), en collaboration avec la société britannique BAE Systems, ont développé une technologie optique miniature qui devrait ouvrir une nouvelle ère en astronomie solaire. Ce composant de seulement 6 millimètres possède une structure de métasurface extrêmement complexe, capable de transformer radicalement la manière d'observer le Soleil lors de futures missions spatiales. Selon Ixbt.com, contrairement aux systèmes optiques traditionnels, cette invention permet de contrôler la lumière à l'échelle nanométrique. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article .

La base de ce nouveau développement est un réseau de polarisation à métasurface. Cette structure est capable de séparer simultanément la direction de vibration des ondes lumineuses, c'est-à-dire la polarisation, en plusieurs états. En physique solaire, la mesure de la polarisation est cruciale car elle permet de reconstruire la structure des champs magnétiques du Soleil. Ces champs magnétiques sont directement liés aux éruptions solaires et aux éjections de plasma qui peuvent endommager les systèmes de communication, les satellites et les réseaux énergétiques sur Terre.

Une solution aux problèmes des systèmes traditionnels

Actuellement, les télescopes solaires existants mesurent les différentes composantes de la polarisation de manière séquentielle. Autrement dit, pour former une seule image, il est nécessaire de modifier l'état de l'élément optique et de prendre plusieurs clichés. Ce processus pose de graves problèmes dans l'espace : la moindre vibration de l'appareil peut entraîner un décalage des images et un flou des données. Les systèmes de stabilisation complexes installés pour éliminer ces erreurs coûtent parfois plus cher que l'optique elle-même.

La nouvelle métasurface résout fondamentalement ce problème. Elle sépare la lumière incidente en plusieurs canaux de polarisation simultanément. Par conséquent, toutes les données nécessaires sont rassemblées dans une seule image, sans aucune pièce mobile. Noah Rubin, chef de recherche, souligne que c'est l'un des premiers cas où une technologie de métasurface est passée d'un prototype de laboratoire à un système astronomique réel validé pour des applications spatiales.

La nouvelle technologie a été testée sur un télescope solaire spécialement assemblé en collaboration avec le National Center for Atmospheric Research (NCAR) des États-Unis. Lors des expériences, le système a réussi à enregistrer les champs magnétiques des taches solaires. Les résultats obtenus ont montré une précision identique aux données provenant de grands observatoires orbitaux tels que le Solar Dynamics Observatory de la NASA.

Résistance spatiale et perspectives d'avenir

Dans le cadre du projet, la métasurface a subi des tests rigoureux non seulement en termes de précision optique, mais aussi de durabilité. Le dispositif a passé avec succès des tests simulant les vibrations et les variations de température lors du lancement et du fonctionnement dans l'espace. Cela permet son intégration dans les missions spatiales des prochaines années.

Les tests pratiques du système ont été effectués à l'observatoire Dunn au Nouveau-Mexique. Là-bas, la lumière solaire est réfléchie par un miroir sur une tour de 41 mètres et dirigée 69 mètres plus bas vers un laboratoire souterrain. C'est précisément au point final de cette immense chaîne qu'un minuscule module de quelques millimètres effectue tout le travail scientifique principal. Cette invention devrait constituer une étape importante pour prédire les tempêtes solaires et protéger la Terre des dangers cosmiques.