Le conflit entre Anthropic et l'administration Trump booste les revenus de l'entreprise

Anthropic, l'un des laboratoires leaders dans le domaine de l'AI, continue de renforcer sa position sur le marché des affaires malgré les tensions politiques avec le gouvernement américain. Selon les données de la plateforme analytique Ramp, l'entreprise a réussi pour la première fois, à la fin du mois de mai, à dépasser son principal concurrent, OpenAI, en termes de dépenses des clients entreprises. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans un article.

Actuellement, Anthropic a attiré 65 milliards de dollars d'investissements, portant sa valeur marchande à 965 milliards de dollars. Sur fond de succès financier, l'entreprise a déposé des documents confidentiels pour une IPO. Fait intéressant, les indicateurs de croissance de l'entreprise coïncident avec une période de pressions accrues de la part de l'administration de Donald Trump.

Mesures de sécurité et interdictions gouvernementales

Récemment, le gouvernement américain a exigé qu'Anthropic interdise l'accès à ses modèles les plus avancés — Mythos 5 et sa version publique Fable 5 — aux étrangers, y compris aux employés étrangers de l'entreprise. La Maison Blanche a pris cette décision en s'appuyant sur une directive rarement utilisée sur le contrôle des exportations. En conséquence, Anthropic a été contrainte de retirer complètement ses modèles les plus puissants du marché.

Selon TechCrunch, cette tension est due à la capacité extrêmement élevée du modèle Mythos à trouver des vulnérabilités dans les codes logiciels. La direction d'Anthropic avait précédemment qualifié ce modèle de « dangereux » et limité son utilisation publique. De plus, le refus de l'entreprise d'autoriser l'utilisation de ses technologies pour la surveillance de masse et la création d'armes autonomes a conduit à un refroidissement des relations avec le gouvernement.

Le succès après les interdictions

Ara Kharazian, économiste en chef de Ramp, souligne que les interdictions imposées par le gouvernement et la déclaration des produits d'Anthropic comme « menace pour la sécurité nationale » augmentent au contraire le prestige de la marque. « Le mois le plus réussi pour l'entreprise a coïncidé précisément avec la période où le ministère de la Défense l'a déclarée comme un risque pour la chaîne d'approvisionnement. Le fait que le modèle soit qualifié de 'trop dangereux pour être utilisé' sert de publicité paradoxale pour sa puissance », affirme l'expert.

Les données de plus de 70 000 entités commerciales utilisant la plateforme Ramp montrent ce qui suit :

la part de marché d'Anthropic dans les abonnements AI a atteint 41 % en mai ;

la part d'OpenAI était de 39,5 %, avec une croissance stagnante ;

les clients utilisent principalement les modèles Opus d'Anthropic.

Bien qu'OpenAI reste le leader incontesté sur le marché des utilisateurs particuliers, Anthropic gagne un avantage sérieux dans le secteur corporate. Les conflits persistants avec le gouvernement et le retrait des modèles du marché pourraient avoir un impact à court terme sur les revenus, mais la confiance dans son potentiel technologique reste élevée parmi les investisseurs et les grands chefs d'entreprise.